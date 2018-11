CVVM: ANO má stále 30 procent, ODS je na vzestupu a sociální demokraté ztrácí

Hnutí ANO by i v říjnu ve volbách do sněmovny dostalo podle modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) 30 procent. Druhá ODS si proti září polepšila na 19 procent. Třetí by skončili Piráti s 11 procenty. Podpora ČSSD klesla na devět procent a komunistů na 8,5 procenta. Na sedm procent se zvedl výsledek KDU-ČSL. Jistotu vstupu do sněmovny podle autorů aktuálního volebního modelu nemají SPD, STAN a TOP 09. Praha 16:05 2. 11. 2018 (Aktualizováno: 16:19 2. 11. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předvolební průzkum CVVM pro volby do Poslanecké sněmovny za říjen 2018 | Foto: CVVM

Za statisticky významné označili autoři volebního modelu změny u ODS, lidovců a ČSSD. Podpora občanských demokratů na říjnových 19 procent stoupla ze zářijových 14 procent, lidovcům se zvýšila na sedm procent ze 4,5 procenta v září. Devět procent pro sociální demokraty znamená proti září pokles o tři procentní body. Posuny jsou podle CVVM s nejvyšší mírou pravděpodobnosti způsobeny efektem komunálních a senátních voleb, protože průzkum se uskutečnil až po nich.

„Mírné snížení podpory Pirátů a KSČM není statisticky významné a ani jedné nelze v tuto chvíli přisoudit věcnou důležitost,“ uvedlo CVVM. Podle minulého zářijového volebního modelu by Piráty volilo 13 procent a komunisty 10,5 procenta.

SPD by v říjnu dostala pět procent, STAN by získali čtyři procenta. „U uskupení SPD a STAN nelze vzhledem k intervalům spolehlivosti říci, zda by se na základě výsledků současného šetření do Poslanecké sněmovny dostala či nedostala,“ podotkli autoři volebního modelu. V případě TOP 09, která by v říjnu dostala 3,5 procenta, není podle nich vzhledem k nízké jistotě rozhodnutí některých voličů vhodné tvrdit, že by se do sněmovny nedostala.

Voleb by se v říjnu zúčastnilo 61 procent lidí, v září jich plánovalo účast 63 procent.

Podle říjnového modelu agentury Median by ANO získalo 28,5 procenta hlasů, Piráti a ODS shodně 12 procent a sociální demokracie 9,5 procenta. Devět procent by dostalo SPD, komunisté by měli 8,5 procenta. Shodně 5,5 procenta lidí by si vybralo STAN a TOP 09, lidovci by získali pět procent.