Volební model CVVM: Hnutí ANO a ODS v lednu posílily, Okamurovo SPD spadlo pod pět procent

Hnutí ANO podle lednového volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) v porovnání s prosincovým průzkumem posílilo. Volilo by jej 32 procent lidí. ODS se s 15 procenty vrátila na druhou příčku před Piráty, ti mají 13,5 procenta. Pod stupni vítězů by přes mírný pokles skončily ČSSD a KSČM, těsně nad pětiprocentní hranicí byly STAN, KDU-ČSL a TOP 09. Hnutí SPD by jako jediné ze sněmovních uskupení získalo méně než pět procent hlasů.

„Situaci v posledních měsících lze interpretovat jako stabilní. Částečnou výjimkou je pozorovaný nárůst podpory ODS, který je na hraně statistické významnosti,“ uvedl Matouš Pilnáček z CVVM.

ODS si stejně jako ANO od prosince polepšila o 2,5 procentního bodu. V případě Starostů, lidovců, TOP 09 a SPD nelze podle Pilnáčka vzhledem k intervalům spolehlivosti říci, zda by se do Sněmovny dostaly či nedostaly.

SPD i Trikolora pod pěti procenty

Sociální demokraty by v lednu ve volbách podpořilo 8,5 procenta voličů, komunisty 7,5 procenta. Lidovci si mírně pohoršili, získali by 5,5 procenta hlasů stejně jako STAN. Jeho podpora se naopak zvedla tak jako u TOP 09, která by obdržela pět procent hlasů.

SPD naopak spadla z prosincových 5,5 procenta na čtyři procenta. Snížila se i podpora hnutí Trikolóra na dvě procenta hlasů.

Parlamentních voleb by se v lednu podle svého vyjádření zúčastnilo 65 procent Čechů, 30 procent lidí svoji účast vyloučilo. Reálná účast ve volbách v říjnu 2017 byla 60,8 procenta.

Volební model CVVM není předpovědí výsledků voleb, ale na základě získaných odpovědí o preferované straně, jistotě volby a ochotě jít k volbám informuje o rozložení voličské podpory v době průzkumu. Pracuje s pravděpodobností, zda respondent dorazí k volbám, a zohledňuje váhání voličů mezi více stranami.

Dotazování proběhlo od 11. do 22. 1. 2020, a to kvótním výběrem. Zúčastnilo se ho 1052 obyvatel Česka starších 15 let, přičemž 1028 respondentů má volební právo. Statistická odchylka se pohybuje kolem +/- 3 procentní body u velkých stran a kolem procentního bodu u menších.