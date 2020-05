Nehoda bez helmy má fatální následky, přesto ji víc než polovina dospělých nenosí

Cyklisté často podceňují vlastní bezpečnost tím, že nenosí cyklistické helmy. Upozorňuje na to analýza Centra dopravního výzkumu v Brně. Jeho odborníci zjistili, že tuto ochranu hlavy nepoužívá 56 procent dospělých a 13 procent dětí. V Česku je přitom nošení helmy na kole povinné do 18 let. Její používání by ale mělo být samozřejmostí i pro dospělé.

Praha 15:13 30. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít