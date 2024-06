Obžalovaný cyklista uvedl, že se jen bránil. Popsal svou verzi incidentu s řidičkou, která poté zemřela

Soud ve středu začal řešit napadení mezi cyklistou a řidičkou auta v centru Prahy. Žena po incidentu zemřela na vzácný syndrom. Podle pozůstalých může za její smrt právě cyklista Václav Socher. Muž to odmítl. Popsal, že chtěl s ženou řešit nadávky vůči jeho dětem a pouze se bránil. „Je navrhován podmíněný trest, tři roky odnětí svobody s odkladem na zkušební dobu pěti let,“ řekla pro Radiožurnál státní zástupkyně Tereza Sloviočková. Praha 18:36 26. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obžalovaný muž Václav Socher (vpravo), který podle obžaloby v centru Prahy ublížil řidičce auta, čeká na začátek jednání u Obvodního soudu pro Prahu 1, 26. června 2024, Praha. Vlevo je jeho právní zástupce. | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Podle Sochera Markéta a Vanessa Červovy seděly v autě, a prý začaly rodině nadávat. Nelíbilo se jim, že rodiče vzali devítileté děti do centra na cyklovýlet, prý to podle nich bylo nebezpečné.

Socher popsal, že si to chtěl se ženami vyříkat. „Ťuknul jsem na okýnko, ať mi vysvětlí, proč nadává mým dětem. Moje děti jsou všechno, a aby mi někdo nadával, aby chcíply, to jsem chtěl po paní vysvětlit,“ řekl Socher.

Konflikt se vyhrotil a skončil rvačkou mezi řidičkou Červovou a cyklistou Socherem. Ten u soudu řekl, že se jen bránil. „Vykrýval jsem rány. V určitý moment se mi podařilo ji chytit za zápěstí, aby toho už nechala. To ji vydráždilo ještě víc, vrhla se na mě,“ popsal.

Obžaloba ale popisuje, že se Socher bránil dost tvrdě. „Chytil ji za vlasy, překlonil ji a začal jí dávat údery do břicha, do hrudníku. Kopal do ní,“ popsala Vanessa Červová, která se svou matkou tehdy jela v autě.

Syndrom zlomeného srdce

Podle lékařských posudků měla Markéta Červová zranění v oblasti střev, ledvin nebo vaječníků. Václav Socher takové násilí popřel, připustil ale, že od sebe ženu odtáhl za vlasy. Podle fotografií měl on sám roztržené triko a poškrábanou hruď, řekl jeho obhájce Vlastimil Rampula.

„Co se týče popisu obžalobou, tak s tím klient nesouhlasí. Ten děj tak, jak je popsán v obžalobě, se podle jeho názoru stal úplně jinak,“ dodal Rampula.

Vanessa Červová popisovala Václava Sochora jako agresora, on se cítí jako oběť.

Podle lékařských zpráv řidička zemřela na vzácný syndrom, kterému se někdy přezdívá „syndrom zlomeného srdce“.

„Významným faktorem tam je psychologický inzult, pacient je pod významným stresovým impulzem,“ řekl kardiolog Petr Neužil.

Podle zveřejněných znaleckých posudků ale není jasné, jestli spouštěčem syndromu byl právě konflikt mezi ženou a cyklistou. Rodina Červova je o tom ale přesvědčena. Kdyby se konflikt nestal, Markéta Červová by podle nich žila dál. Socher tvrdí, že se jí vážná zranění musela stát někdy jindy.

Státní zástupkyně Tereza Sloviočková Václava Sochera viní z těžkého ublížení na zdraví.

„Je navrhován podmíněný trest, tři roky odnětí svobody s odkladem na zkušební dobu pěti let,“ řekla pro Radiožurnál státní zástupkyně Tereza Sloviočková.

Hlavní líčení v případu bude pokračovat na začátku září, mluvit by měli svědci a znalci.