Cyklisté na přechod nesmí. V Česku je to ale docela častý prohřešek, říká dopravní expert

„V případě, že by sesedl z kola a vedl to kolo, tak je chodec a na ten přechod může. Jakmile na tom kole jede, tak v žádném případě na přechod nesmí. Přechod je pro chodce a není-li to kombinované s přejezdem pro cyklisty nebo pokud není vedle paralelně, tak jedoucí cyklista tam fakticky nemá co dělat,“ říká dopravní expert Vize 0 Roman Budský.

Přesto nejde o ojedinělý jev. „Přejíždění přes zebru je takovou docela častou normou v České republice,“ dodává.

Proč je to nebezpečné pro cyklisty i řidiče? Poslechněte si celý rozhovor v audiu.