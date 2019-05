Sněmovna znovu projedná zákon o toleranci alkoholu u vodáků a cyklistů. Lidovci i ČSSD jsou proti

Zavedení tolerance k alkoholu u vodáků je podle postojů jednotlivých sněmovních frakcí nejisté. Senátní snahu rozšířit ji také na cyklisty pravděpodobně dolní komora odmítne. Hlasovat má o ní příští týden v úterý. Vyplynulo to z úterních vyjádření zástupců poslaneckých klubů. Praha 18:40 28. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cyklista na horském kole. Ilustrační foto. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Sněmovna má znovu rozhodnout o novele, podle níž vodáci by mohli plout po některých úsecích řek a vod s alkoholem v krvi bez hrozby pokuty. Pouze pro vůdce malých plavidel bez vlastního pohonu by platil zákonem stanovený limit 0,5 promile alkoholu v krvi. Odpovídá to dvěma decilitrům vína nebo dvěma desetistupňovým pivům. Senát chce stejný limit zavést v souladu se svou dlouhodobou snahou pro cyklisty na cyklostezkách nebo silnicích třetí třídy.

„Panuje lehká obava z toho, zda cyklisti nepotopí i vodáky,“ komentoval rozložení sil ve Sněmovně pirátský poslanec Lukáš Bartoň jako navrhovatel sněmovní verze. Ačkoli většina poslaneckého klubu Pirátů podle Bartoně podporuje i zrušení nulové tolerance k alkoholu u cyklistů, předpokládá, že bude přehlasována.

Nedodržování zákona

Senátní verze má podporu jen ODS a dvou nejmenších sněmovních frakcí, tedy STAN a TOP 09. „Dodržování nulové tolerance k cyklistům vede k nedodržování zákona,“ zdůvodnil postoj předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Souhlasíme s tím, že u cyklistů i vodáků půl promile není problém,“ přidal se Petr Gazdík (STAN). V SPD se podle jejího předsedy Tomia Okamury názory liší. Osobně ale bude Okamura podporovat senátní verzi.

Proti zrušení nulové tolerance se postavili zástupci KDU-ČSL, ČSSD a většinově i KSČM. „Každý si má rozmyslet, jestli chce pít, nebo řídit. Kdo chce řídit, ať nepije, bezpečnost je pro nás přednější,“ uvedl lidovec Jan Bartošek. „Jsme pro absolutní nulovou toleranci k alkoholu za řídítky i na vodě,“ přidal se sociální demokrat Jan Chvojka.

Hnutí ANO podle předsedy jeho poslanců Jaroslava Faltýnka podpoří sněmovní verzi. „Většinový názor je, že nepodporujeme alkohol ani na vodě, za řidítky ani volantem, nicméně podpoříme tu sněmovní verzi. Pokud neprojde sněmovní ani senátní, tak my s tím nemáme problém,“ dodal Faltýnek.