Praha zaplatí 4,2 milionu za sčítání cyklistů. Chce zjednodušit dozor nad cyklostezkami

Vytížené cyklostezky a trasy, kde lidé jezdí na kolech, si chce nově hlídat sama Praha. Pražský magistrát za sčítání zaplatí firmě Operátor ICT (OICT) zhruba 4,2 milionu korun. Město a firma uzavřou smlouvu na sčítání cyklistů na 65 měsíců. Vyplývá to z dokumentu, který v pondělí schválili pražští radní. Bude to podle nich levnější a snazší. Praha 16:50 18. února 2019

Takzvaných sčítačů je v Praze přes dvacet a většinou jsou zabudované v silnici nebo stezce. Do teď za jejich provoz platilo město externí společnosti Cameo. Brzy jí ale vyprší smlouva, kterou magistrát neprodlouží.

Za provoz by Praha díky OICT měla ušetřit. Podle náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra z Prahy sobě to navíc bude mít magistrát jednodušší z hlediska administrativy. Nová smlouva má platit 65 měsíců, což je skoro 5,5 roku.

Podíl cyklistů ve veřejné dopravě a náklady s tím spojené dlouhodobě kritizuje opozice. Třeba podle Tomáše Portlíka z ODS je sčítačů v Praze málo: Navrhuje proto jejich rozšíření, a to asi o 12 míst. Konkrétně mu chybí třeba na Sokolovské, Bělohorské, Českomoravské nebo Pod Pekárnami. „Chceme do plánu na sčítání cyklistů přidat hlavně ty největší dopravní tepny jako Veletržní, Bělohorskou, Sokolovskou, Českomoravskou a další, které nám v dnes představeném materiálu chybí,“ uvedl předseda pražské ODS a zastupitel Tomáš Portlík.

Cyklisté jsou v hlavním městě sčítáni od roku 2009 na zhruba třicítce míst. Nejčastěji se jedná o smyčky umístěné v silnici či cyklostezce. Nedaleko Podolské vodárny funguje tzv. totem, který sčítá cyklisty i chodce. Data jsou přenášena on-line a jsou volně k nahlédnutí.

Informace můžou sčítače získávat 24 hodin denně, takže z nich je pak patrné, kdy a jaké stezky cyklisté využívají nejčastěji, nebo které trasy naopak zůstávají málo frekventované. Z údajů jde vyčíst i to, jestli lidé kolo využívají rekreačně, nebo místo dopravního prostředku při dojíždění do práce nebo do školy. Na základě získaných dat se zároveň aktualizují cyklostezky. To znamená, že se pak posuzuje, kde je jakou třeba rozšířit nebo vybudovat novou, popřípadě kudy by měly vést.