Cyklistům vjezd zakázán. Na silnicích přibývají omezení pro kola, obce využívají novou judikaturu
Na českých silnicích se začínají objevovat značky zakazující vjezd cyklistům. Obce se tak snaží přesunout jízdní kola hlavně na vyznačené cyklotrasy. Do praxe se tím promítá rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, podle kterého cyklista smí na silnici jen tam, kde není zákazová značka. Tento právní výklad teď využil například ostravský obvod Stará Bělá na úzké cestě směrem do Chráněné krajinné oblasti Poodří.
Opálená stehna vysportovaného cyklisty se opírají razantně do pedálů a jezdec nabírá rychlost, hned jak odbočí z křižovatky ve Staré Bělé na úzkou a frekventovanou cestu. Na silnici ho však překvapí nová zákazová značka, a tak sjíždí na rovnoběžnou cyklostezku, kde opět zrychluje a mizí v dálce.
Zato senior Jiří Kolář ochotně zastavuje. „Já jezdím jen po cyklostezce, proč se plést autům, když mám cyklostezku hned vedle,“ myslí si. Na výletě je s vnučkou a zvědavě si nové zákazové značky prohlíží. „Já s tím souhlasím, to je správné,“ dodává.
Jenže mnoho cyklistů zkrátka jezdí po silnicích raději než po stezkách. „Hlavně ti sportovnější, silniční cyklisté preferují pouze zpevněný rovný povrch, a proto jezdí po hlavních komunikacích,“ potvrzuje krajský koordinátor cyklistiky Tomáš Novák. „Na cyklostezky nechtějí, protože sami moc dobře vědí, že jsou rychlí a někdy na té cyklostezce, která je i pro pěší, může být kočárek nebo dítě.“
Rozhodnutí soudu
Spory o to, zda cyklista musí využít cyklostezku poblíž silnice, rozsekl v prosinci 2023 Nejvyšší správní soud. V přelomovém rozhodnutí oznámil, že cyklista i v tomto případě může jet po silnici, protože by měl mít možnost volby podle místních podmínek.
To platí ale jen tehdy, pokud není silnice označena zákazem vjezdu jízdních kol. A právě tuto pasáž z judikatury teď obce začínají využívat.
„Ano, je to jednoznačně na základě judikatury Nejvyššího správního soudu. Já to vnímám tak, že je to skutečně jediné možné řešení a v každém případě správné,“ potvrzuje starosta ostravského obvodu Stará Bělá Mojmír Krejčíček z nezávislého sdružení.
„Skutečně na komunikace patří buď zákazová značka, nebo povolovací značka, nic jiného,“ dodává starosta s tím, že silnice mezi jeho obcí a sousední Polankou nad Odrou není na současný rozvoj cyklistiky stavěna. Cesta je úzká a nemá krajnice, proto radnice letos v létě judikaturu promítla do praxe v místě, kde cyklisté hojně míří do Poodří.
„Vím, že v republice už jsou tyto situace takto řešené. Všímal jsem si toho třeba na jižní Moravě u Nových Mlýnů, kde je zákaz vjezdu cyklistů na hlavní komunikaci, na výpadovce na Vídeň. Takže je to věc, která se postupně asi bude řešit v celé republice, protože cyklistů přibývá. O ukázněnosti všech účastníků můžeme polemizovat dlouho, ale prostě lidi nepřevychováme, musíme je naučit respektovat aspoň značky,“ říká starosta.
„Myslím si, že v Ostravě to je spíše ojedinělá záležitost. Komunikace skutečně není nejširší, není tam krajnice, aby se rychlý cyklista mohl pohybovat na pomezí krajnice a jízdního pruhu,“ reaguje městský cyklokoordinátor Josef Laža.
Stará Bělá zatím zákazové značky pro cyklisty testuje. Novinku chce v září vyhodnotit.