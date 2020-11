Místo dodávek nákladní elektrokola. Praha otevřela v centru depo pro kurýrní služby

Kurýrní služby v Praze můžou nově využívat překladiště v centru Prahy. Magistrát totiž ve zkušebním provozu spustil takzvané cyklodepo, ze kterého mají firmy možnost rozvážet menší zásilky na nákladních elektrokolech. V budoucnu by další podobná překladiště vzniknout i na dalších místech ve městě a časem omezit provoz nákladních aut v centru Prahy. Praha 15:37 19. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kurýrní služby v Praze můžou nově využívat překladiště v centru Prahy. Magistrát totiž ve zkušebním provozu spustil takzvané cyklodepo, ze kterého mají firmy možnost rozvážet menší zásilky na nákladních elektrokolech | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Na Těšnově, přímo pod magistrálou, bylo donedávna parkoviště. Teď jsou tu postavené nákladní kontejnery a stojan a nabíječka na elektrokola. Právě odtud mají kurýři se zásilkami do města vyrážet.

Poslechněte si reportáž Adama Bejšovce o otevření cyklodepa v Praze.

„Ten prostor nám tady umožňuje zázemí pro osm logistických společností, aktuálně jich máme šest, sedmá se bude stěhovat někdy během týdne čtrnácti dnů. Oni si sem každé ráno dodávkami navezou zásilky a tyto zásilky potom cyklokurýři na těch nákladních elektrokolech rozváží,“ řekl Radiožurnálu koordinátor projektu Jakub Ditrich ze společnosti ekolo.cz.

Přestože kola mají omezenou nosnost, škála zboží, kterou můžou kurýři rozvážet, je podle Ditricha velká: „Jsou tady velmi rozličná nákladní elektrokola. Je to o tom, co která společnost vlastně rozváží a co potřebuje. Na nákladním elektrokole se dá rozvézt od běžné listovní zásilky až třeba po pračku nebo počítačové monitory a velké zásilky.“

Pozemek, na kterém cyklodepo stojí, patří magistrátu, který ho přepravním společnostem poskytl. „Jsme blízko centra města, v případě nedoručení těch zásilek se vrací sem, nevrací se někam na periferii, takže je tam míň zbytečných cest, s tím je spojeno míň emisí, menší zácpy ve městě a tak dále, a zároveň to doručování probíhá ekologickým, udržitelným způsobem,“ vysvětlil náměstek pro dopravu Adam Scheinherr z uskupení Praha Sobě, v čem má překladiště městu pomoct.

Podle Scheinherra by nákladní elektrokola mohla časem nahradit i část nákladních aut, která po městě teď zásilky rozváží. Ta někdy zajíždí i do úzkých uliček nebo musí parkovat tak, že brzdí další provoz.

„Minimálně polovina zásilek, co se běžně denně dopravuje po městě, jsou menší, které se právě vejdou do elektro nákladních kol, malé balíčky. Ty všechny můžou převzít elektrokola,“ dodal náměstek.

Zhruba za půl roku chce magistrát provoz cyklodepa vyhodnotit. Pokud se osvědčí, další by mohlo město vybudovat i na druhém břehu Vltavy.