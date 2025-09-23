Cyklopark na Teplicku nabízí 600 metrů sjezdových tras. Je přístupný pro začátečníky i pokročilé
Nový cyklopark v Košťanech na Teplicku zabaví začínající cyklisty i zkušenější sportovce. V městském přírodním areálu jsou volně přístupné sportovní trasy různé obtížnosti pro kola nebo dětská odrážedla.
„Vždycky napočítejte do tří a potom může další. To je první věc, vždycky si nechávejte rozestup. Musíte mít helmu, kdo nemá helmu, nesmí na trať, to je úplně nejdůležitější věc,“ upozorňuje autor tratí Martin Lebl na důležité zásady pro jízdu v košťanském cykloparku.
„Je to vyloženě pro širokou veřejnost, pro děti s odrážedly, začátečníky nebo i pro lidi, kteří jedou jenom kolem, můžou si to sjet. Je to opravdu úplně pro všechny,“ dodává pro Český rozhlas Sever.
A místní se o stavbu od počátku zajímali. Podle autora se místní denně ptali, co se na místě staví a doufali, že zde vznikne něco pro širokou veřejnost, ne jen výstavba domů.
„Přišlo nám to super, moc jsme se těšili. Jezdíme každý den kolem, tak jsme čekali, kdy se to otevře a děti si to hlídaly, tak jsme se přišli podívat,“ popisuje jedna z obyvatelek Košťan Michaela Klenerová, která přišla se třemi dětmi.
Tři trasy a 600 metrů
„Jsou tu velké sjezdové trailové trasy jako na Klínech a v podobných střediscích, ale to samozřejmě nejsou trasy pro děti, které se začínají učit jezdit,“ říká starosta Tomáš Sváda z uskupení Naše Košťany a Střelná.
„My jsme se tady snažili udělat několik trailových cest, úplně lehké, které sjedete i na odstrkávadle, pak samozřejmě těžší, kde už jsou nějaké hupy a skoky. A vzadu u potoka, kde jsou velké skoky, kde už se i velké děti můžou vyblbnout a můžou si tam zajezdit,“ vysvětluje starosta.
Okruh má zhruba 600 metrů a tři sjezdové trasy doplňuje ještě stoupací pruh, kterým se jezdí na start. Pohyb v cykloparku upravuje provozní řád a je pod dohledem kamer městské policie, jinak je volně přístupný. Město za něj zaplatilo půl milionu korun, z toho 150 tisíc dostalo z dotace.