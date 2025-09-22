Cyklostezka Ohře se na německé straně prodloužila o desítky kilometrů. Rozšíření ji čeká i v Čechách
Cyklostezka Ohře je od letošního září delší o více než padesát kilometrů. Dokončený je totiž úsek v Bavorsku u česko-německé státní hranice. Už o víkendu si cestu vyzkoušely první stovky cyklistů.
V Bavorsku o víkendu zkompletovali svoji část cyklostezky Ohře, která podle údajů bavorské strany měří 55 kilometrů. O víkendu proto pořádaly obce Wunsiedel a Fichtelgebirge a další příhraniční obce a města v okolí dvoudenní slavnost.
Cyklostezka Ohře má za sebou další významný okamžik. Zájemcům nabízí další kilometry bezpečných tras
Německá strana dokončení svého úseku bere jako výjimečnou událost i proto, že plánování a stavba trvaly téměř deset let.
Nová stezka je postavena podle nejnovějších trendů, částečně s asfaltovým a částečně se štěrkovým povrchem. Trasu lemují nové značení a nechybí ani přístřešky a odpočívadla. Akce byla financována z přeshraničních projektů. Nové úseky stezky navíc vedou cenným přírodním územím.
Česká strana
Stavba cyklostezky Ohře ovšem postupuje i na českém území, kde se na novou bavorskou stezku napojí česká strana. Bude to v blízkosti obce Pomezí u Chebu, ovšem tam už cyklostezka napojená v podstatě je, protože stavbu u hranic obec zajistila díky vlastnímu projektu. Jde spíše o úsek mezi obcí Pomezí a Chebem. Jeho výstavba začala před měsícem a stavební práce by měly skončit v prosinci příštího roku.
Nový úsek cyklostezky Ohře dokončuje Karlovarský kraj také v blízkosti Dalovic. Samotné těleso cyklostezky už stavbaři dokončili a hodně cyklistů ho už neoficiálně používá.
V současné době ale kraj připravuje projektovou dokumentaci k návrhu dalších sanačních úprav svahu nad novou cyklostezkou. Oficiální termín otevření tohoto úseku proto zatím k dispozici není. Sanace narušených svahů chce kraj zahájit na jaře příštího roku.