Cyklostezka Ohře se na německé straně prodloužila o desítky kilometrů. Rozšíření ji čeká i v Čechách

Cyklostezka Ohře je od letošního září delší o více než padesát kilometrů. Dokončený je totiž úsek v Bavorsku u česko-německé státní hranice. Už o víkendu si cestu vyzkoušely první stovky cyklistů.

Pomezí (Chebsko) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Cyklistka na cyklostezce v Bráníku.

V Bavorsku o víkendu zkompletovali svoji část cyklostezky Ohře (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V Bavorsku o víkendu zkompletovali svoji část cyklostezky Ohře, která podle údajů bavorské strany měří 55 kilometrů. O víkendu proto pořádaly obce Wunsiedel a Fichtelgebirge a další příhraniční obce a města v okolí dvoudenní slavnost.

Přehrát

00:00 / 00:00

Cyklostezka Ohře má za sebou další významný okamžik. Zájemcům nabízí další kilometry bezpečných tras

Německá strana dokončení svého úseku bere jako výjimečnou událost i proto, že plánování a stavba trvaly téměř deset let.

Nová stezka je postavena podle nejnovějších trendů, částečně s asfaltovým a částečně se štěrkovým povrchem. Trasu lemují nové značení a nechybí ani přístřešky a odpočívadla. Akce byla financována z přeshraničních projektů. Nové úseky stezky navíc vedou cenným přírodním územím.

Česká strana

Stavba cyklostezky Ohře ovšem postupuje i na českém území, kde se na novou bavorskou stezku napojí česká strana. Bude to v blízkosti obce Pomezí u Chebu, ovšem tam už cyklostezka napojená v podstatě je, protože stavbu u hranic obec zajistila díky vlastnímu projektu. Jde spíše o úsek mezi obcí Pomezí a Chebem. Jeho výstavba začala před měsícem a stavební práce by měly skončit v prosinci příštího roku.

Na severu Čech vznikla nová cyklostezka, která spojuje dva kraje. Netypicky je tvořena betonem

Číst článek

Nový úsek cyklostezky Ohře dokončuje Karlovarský kraj také v blízkosti Dalovic. Samotné těleso cyklostezky už stavbaři dokončili a hodně cyklistů ho už neoficiálně používá.

V současné době ale kraj připravuje projektovou dokumentaci k návrhu dalších sanačních úprav svahu nad novou cyklostezkou. Oficiální termín otevření tohoto úseku proto zatím k dispozici není. Sanace narušených svahů chce kraj zahájit na jaře příštího roku.

Zdeněk Trnka, nvl Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme