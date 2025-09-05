Cyklostezka z Pardubic do Chrudimi mimo rušné silnice zřejmě nepovede. Okolní obce jsou proti
Cyklostezka ze Starých Jesenčan zřejmě nepovede. S nápadem vybudovat ji přišel jeden z místních, který objevil starou polní cestu směrem na Blato a Chrudim. Stezka by mohla spojit cyklotrasu z Pardubic s Medlešicemi. Obyvatelé Starých Jesenčan by tak měli možnost užít si přírodu i poté, co je od ní na severní straně oddělí nový obchvat Pardubic.
Podle autora nápadu Kamila Koláře měla cyklostezka navazovat na původní cestu, která je vyznačena na katastrální mapě.
Přes obec Staré Jesenčany by spojila Pardubice, Blato a Medlešice, kde by navázala na cyklostezku přímo do Chrudimi, a zároveň vedla dál od rušných silnic.
Podle Koláře by měla logickou návaznost na stezku z Pardubic do Starých Jesenčan, která tam náhle končí, a cyklisté tu proto někdy zabloudí.
Stavba obchvatu
Pole, která vesnici obklopují, nedávají lidem ze Starých Jesenčan moc příležitostí na výlety, při nichž by nemuseli přes frekventované silnice. Situace se ještě zhorší, protože vesnici zanedlouho z jedné strany uzavře plánovaný obchvat.
„Zhruba do deseti let se postaví jihozápadní obchvat Pardubic, pak budou odpočinkové zóny na severu obce kvůli obchvatu znehodnocené,“ upozorňuje Jan Ullwer, další z místních.
„Připadá nám logické, aby se obec otevřela na jih, abychom tam chodili na procházky a jezdili na kole, vysvětluje Jan Ullwer.
Nesouhlas okolních obcí
To se zřejmě zatím nepodaří, protože starostové dotčených obcí s projektem nesouhlasí. Patří mezi ně i Slavomír Meduna, nezávislý starosta v Mikulovicích. Vadí mu například, že by měl přispívat na stezku, která by vedla jen krátkým úsekem přes jejich katastr.
Zároveň připomíná, že Mikulovice mají dlouhodobě jiné plány. „Prioritou pro nás je dokončení cyklostezky z Mikulovic do Dražkovic, pak vybudování cyklotrasy z Mikulovic na Ostřešany přes pozemek Lesů České republiky,“ vysvětluje Meduna.
„Další cyklotrasa povede z ulice V Zahradách na Nemošice. Stávající polní cesta bude vylepšena na cyklostezku,“ uzavírá starosta.
Autoři nápadu na cyklostezku vedoucí přes Staré Jesenčany se nevzdávají a věří, že se alespoň podaří připravit studii trasy, která jasně ukáže všechny její výhody.