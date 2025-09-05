Cyklostezka z Pardubic do Chrudimi mimo rušné silnice zřejmě nepovede. Okolní obce jsou proti

  • Cyklostezka měla vést přes starou polní cestu směrem na Blato a Chrudim | Foto: Josef Kopecký | Zdroj: Český rozhlas

  • Další fotografie (5)

Cyklostezka ze Starých Jesenčan zřejmě nepovede. S nápadem vybudovat ji přišel jeden z místních, který objevil starou polní cestu směrem na Blato a Chrudim. Stezka by mohla spojit cyklotrasu z Pardubic s Medlešicemi. Obyvatelé Starých Jesenčan by tak měli možnost užít si přírodu i poté, co je od ní na severní straně oddělí nový obchvat Pardubic.

Staré Jesenčany Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Podle autora nápadu Kamila Koláře měla cyklostezka navazovat na původní cestu, která je vyznačena na katastrální mapě.

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si celou reportáž Šárky Rusnákové

Přes obec Staré Jesenčany by spojila Pardubice, Blato a Medlešice, kde by navázala na cyklostezku přímo do Chrudimi, a zároveň vedla dál od rušných silnic.

Podle Koláře by měla logickou návaznost na stezku z Pardubic do Starých Jesenčan, která tam náhle končí, a cyklisté tu proto někdy zabloudí.

Stavba obchvatu

Pole, která vesnici obklopují, nedávají lidem ze Starých Jesenčan moc příležitostí na výlety, při nichž by nemuseli přes frekventované silnice. Situace se ještě zhorší, protože vesnici zanedlouho z jedné strany uzavře plánovaný obchvat.

1:47

Lidé se po letech dostanou k vodní nádrži Lubina v Trojanovicích. Na podzim tudy povede cyklostezka

Číst článek

„Zhruba do deseti let se postaví jihozápadní obchvat Pardubic, pak budou odpočinkové zóny na severu obce kvůli obchvatu znehodnocené,“ upozorňuje Jan Ullwer, další z místních.

„Připadá nám logické, aby se obec otevřela na jih, abychom tam chodili na procházky a jezdili na kole, vysvětluje Jan Ullwer.

Nesouhlas okolních obcí

To se zřejmě zatím nepodaří, protože starostové dotčených obcí s projektem nesouhlasí. Patří mezi ně i Slavomír Meduna, nezávislý starosta v Mikulovicích. Vadí mu například, že by měl přispívat na stezku, která by vedla jen krátkým úsekem přes jejich katastr.

Zároveň připomíná, že Mikulovice mají dlouhodobě jiné plány. „Prioritou pro nás je dokončení cyklostezky z Mikulovic do Dražkovic, pak vybudování cyklotrasy z Mikulovic na Ostřešany přes pozemek Lesů České republiky,“ vysvětluje Meduna.

„Další cyklotrasa povede z ulice V Zahradách na Nemošice. Stávající polní cesta bude vylepšena na cyklostezku,“ uzavírá starosta.

Autoři nápadu na cyklostezku vedoucí přes Staré Jesenčany se nevzdávají a věří, že se alespoň podaří připravit studii trasy, která jasně ukáže všechny její výhody.

Šárka Rusnáková, kvr Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme