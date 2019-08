Česko zažívá boom cyklostezek. Na jejich výstavbu a rekonstrukce jdou letos rekordní sumy

Cyklostezek v Česku přibývá. Na jejich výstavbu jde letos rekordní suma. Jen rezort dopravy podpoří projekty za víc než 350 milionů korun. Ještě před deseti lety to přitom byla zhruba polovina. Další stovky milionů korun přidají ministerstvo pro místní rozvoj, samotná města a Evropská unie. Výstavbu cyklostezky za víc než 100 milionů korun chystají například na Hornolidečsku. Nové trasy vzniknou také v Pardubickém kraji a středních Čechách. Praha 13:44 27. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozcestník pro cyklisty, Praha-Výstaviště | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V Kladně končí cyklistická trasa v ulici Sportovců. Už příští rok na místě ale vznikne nový úsek. „Tady všude byly koleje skrze lesy. Takže nebylo až tak složité místo těch kolejí a bývalých vleček postavit cesty a cyklostezky,“ říká městský radní pro místní rozvoj Lukáš Hanes (ODS).

Město zavedlo dokonce mobilní aplikaci, do níž mohou lidé hlásit výmoly nebo díry na stezkách. „Nahlášených problémů je hodně. Oranžová barva znamená, že jsou v řešení, zelené body jsou vyřešené,“ přibližuje fungování aplikace Hanes.

V řešení je i cyklostezka 0017 s délkou přes 30 kilometrů, která obepíná celé Kladno. Podle Hanese je nutné ji v některých úsecích opravit. „Odplavuje se vrchní část cyklostezky. Je potřeba obnovovat povrchy, aby si cyklisté, kteří nemají až tak terénní kola, mohli projíždět.“

V plánu má město navíc vybudování nové cyklostezky, která propojí Kladno s Prahou. Její trasa povede podél železniční tratě a na financování se má podílet i stát.

Výstavby a rekonstrukce

Ten jen letos z Fondu dopravní infrastruktury vyplatí přes 350 milionů korun. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky peníze podpoří stavbu cyklostezek v Olomouckém, Plzeňském nebo třeba Libereckém kraji. „V letošním roce bylo schváleno 29 projektů. Z pohledu objemu finančních prostředků se jedná o rekordní rok,“ uvádí.

Dalších skoro dvě stě milionů pak vyčlenilo ministerstvo pro místní rozvoj. „V letošním roce jsme poskytli podporu 16 projektům na výstavbu cyklostezek, další necelé dvě desítky projektů jsou v procesu hodnocení. Kromě výstavby je možné podpořit i rekonstrukce těch stávajících,“ potvrzuje mluvčí ministerstva Vilém Frček. O rekonstrukce je však podle něj zájem minimální.

Na řadě míst přitom cyklostezky zásah potřebují - ničí je například kořeny stromů. Jen Praha si na běžné opravy letos vyčlenila 15 milionů korun, dodává Petr Jansa z Technické správy komunikací. „Většinou se to řeší frézováním povrchu a položením takzvaného mikro koberce. V případě těch zásadních oprav už se musí do spodních vrstev, do podloží.“

Velkou rekonstrukcí za zhruba 30 milionů korun (bez DPH) projde i nejvyužívanější pražská cyklostezka A2 v Modřanech. Loni po ní projelo kolem čtvrt milionu cyklistů.

Lidé mohou v současnosti využívat kolem tří a půl tisíce kilometrů tras po celé republice - což je skoro třikrát větší síť než ta dálniční.