Nejoblíbenější pražskou cyklotrasu čekají změny. Úpravy mezi Zbraslaví a Modřany vyjdou na miliony korun

Nejoblíbenější pražská cyklotrasa A2 se dočká změn. Cesta mezi Modřany a Zbraslaví je pro cyklisty, bruslaře a chodce příliš úzká, mnohdy využívají pěšinku podél chodníku. Cyklotrasu chce proto pražský magistrát v tomto úseku rozšířit. Úpravy by měly vyjít na zhruba 11 milionů korun. Doporučujeme Praha 19:35 25. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cyklostezka, cyklotrasa, Divoká Šárka, cyklista | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Cyklotrasa A2 spojující sever a jih Prahy patří k nejoblíbenějším v hlavním městě. Cesta na velmi vytížené trase mezi Modřany a Zbraslaví je ale velmi úzká a nestačí kapacitě cyklistů, bruslařů a chodců. Pražský magistrát to ale chce nyní změnit a naplánoval rozšíření cyklotrasy.

Cyklotrasa A2 Cyklotrasa A2 patří k nejoblíbenějším a nejvytíženějším v Praze. Vede po pravém břehu řeky Vltavy, spojuje tak sever a jih hlavního města. Trasa měří zhruba 30 kilometrů. Cyklisté mohou jet od Vraného nad Vltavou přes centrum metropole až do Troje. Protíná Prahu 1, Prahu 2, Prahu 4, Prahu 7, Prahu 8 a okraje hlavního města.

„V rámci akce bude nutno vybudovat několik opěrných zdí, jejichž umístění, sklony a velikosti bylo třeba přizpůsobit požadavkům Povodí Vltavy z důvodu minimalizování zásahů do průtočného profilu Vltavy,“ přibližuje pro server iROZHLAS.cz mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. A dodává, že TSK zároveň dokončuje výkupy pozemků, které pro stavbu rozšíření potřebuje. Cyklostezka by se měla začít opravovat ještě letos.

„Předpokládaný termín rekonstrukce je 2018 a 2019 v závislosti na dokončení všech přípravných prací a uzavření všech potřebných smluvních vztahů,“ doplňuje mluvčí Technické správy komunikací.

Opravy mají podle předběžných odhadů vyjít zhruba na 11 milionů korun, cena se ale může ještě změnit. „Vzhledem k velkému objemu prací vzejde cena díla ze soutěže na zhotovitele,“ podotýká Lišková.

Cyklodoprava v Praze

Pražský magistrát letos vloží do rozvoje cyklodopravy necelých 100 milionů korun, rozhodli o tom minulý týden pražští radní.

Peníze půjdou na 26 projektů po celém území města, nákup cyklostojanů nebo na přípravu projektů či archeologický průzkum a dohled. Nejvyšší částka by měla jít na vybudování stezky z Běchovic do Horních Počernic.

Nejkrásnější německá cyklostezka začíná v Česku, měří 840 km a vede podél Labe až k moři Číst článek

Na vybudování stezky z Běchovic do Horních Počernic by mělo jít podle schváleného materiálu asi 21,4 milionu korun. K této stavbě podle dokumentu již úředníci vydali stavební povolení. Dalších více než 13 milionů půjde na stezku z Klánovic do Kolodějí.

Tendr na zhotovitele již chystá TSK v případě cyklostezky z Cholupic do Dolních Břežan. Vyjít má podobně jako rozšíření stezky Modřany-Zbraslav, tedy zhruba na 11 milionů. Na 10,13 milionu pak vyjde první etapa stavby cyklostezky u Košíkovského potoka.

Technická správa plánuje kromě samotných stezek vydat 2,7 milionu korun na výrobu a instalaci cyklostojanů. V přípravě pak jsou stezky Moulíkova-Kořenského a Stromovka-Varhulíkové, na které ještě v rozpočtu nebyla vyčleněna konkrétní částka.

Cyklisté mohou v Praze využívat cyklostezky, které jsou oddělené od automobilové dopravy, nebo cyklotrasy, které vedou po silnicích a jsou vyznačeny pouze značkami. V ulicích mohou jezdit rovněž vyznačenými cyklopruhy a na některých místech jsou takzvané cyklopiktogramy, které pouze upozorňují řidiče na místa, kde lidé na kolech často jezdí.

Na území hlavního města je zhruba 155 kilometrů cyklostezek a více než 500 kilometrů značených cyklotras.