Česko si připomíná 1160. výročí příchodu Cyrila a Metoděje, k jejich odkazu se hlásil Hus a Komenský

Ve středu 5. července si Česko připomíná příchod dvou slovanských věrozvěstů, kteří šířili křesťanství a vzdělanost. A to navíc v jazyce, kterému zdejší obyvatelé rozuměli. Cyril, původním jménem Konstantin, a Metoděj přišli na tehdejší Velkou Moravu z Byzantské říše v roce 863, tedy před 1160 lety. Velehrad 9:44 5. 7. 2023 (Aktualizováno: 12:33 5. 7. 2023)

„Ale bez knih přece nelze ničeho dosáhnout. A jak jim chcete dát knihy, když Slované nemají ani písmo, které by odpovídalo zvláštnostem jejich jazyka? Písmo je boží dar a Bůh ho dá tomu, komu chce,“ říká Cyril ztvárněný Ondřejem Novákem ve filmu Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů

Slovanská liturgie totiž v polovině 9. století neexistovala a většinu bohoslužeb vedli kněží v latině a němčině.

Byzantské misionáře pozval na Moravu tehdejší kníže Rostislav, a to kvůli posílení politické nezávislosti na Franské říši. Cyril a Metoděj po svém příchodu vytvořili nový jazyk kombinující řečtinu a staroslověnštinu. K tomu přidali i písmo hlaholici.

Jejich vytvoření je podle teologa a husitského kněze Martina Chadimy zcela stěžejním okamžikem zdejších dějin.

„To je naprostá páteř a základ jakékoliv civilizace a je jedno, jestli se jmenuje egyptská, asyrská, římská, řecká nebo velkomoravská. Je to stěžejní: vytvoření jazyka, kterým se jeden čas dokonce i mluvilo jako jazykem živým, a vytvoření písma,“ zdůrazňuje.

Obojí pak vedlo k rozvoji křesťanství a vzdělanosti, a to nejen na Velké Moravě. Metoděj navíc pravděpodobně pokřtil i prvního historicky doloženého českého knížete Bořivoje, to už bylo po smrti Cyrila. Z dvojce věrozvěstů byl ale Metoděj spíš úředník, zatímco Cyril byl duší filozofem a vzdělancem.

„Cyril byl klasický polyglot, bezesporu se domluvil řecky, pravděpodobně se domluvil latinsky, zřejmě znal hebrejštinu a je otázkou, jestli znal ještě nějaký tehdejší západní jazyk, například franštinu,“ dodává Chadima.

K dědictví Cyrila a Metoděje se v minulosti hlásili například i Jan Hus, Jan Ámos Komenský nebo Tomáš Garrigue Masaryk. Někdy se bratrům přezdívá taky apoštolové Slovanů.

‚Pronásleduje nás malomyslnost‘

Před malomyslností, vzájemným dohadováním a rozdělováním společnosti varoval ve středu na slavnostní mši ve Velehradu na Uherskohradišťsku administrátor olomoucké arcidiecéze Josef Nuzík. Biskup byl hlavním kazatelem slavnostní mše, kterou dnes dopoledne ve Velehradu vyvrcholily tradiční cyrilometodějské slavnosti.

„Pokud budeme, bratři a sestry k sobě upřímní, tak musíme přiznat, že nás pronásleduje malomyslnost, a to úplně všechny – svět, naši společnost i církev. Mnozí se domnívají, že když uděláme ústupky v morálce, v tom, co bylo po staletí posvátné, když se bude bojovat jen za práva, ale o povinnostech se bude mlčet, že se naše situace zlepší. Je to opravdu tak? Domnívám se, že sami tomuto řešení moc nevěříme,“ uvedl biskup.

Podle Nuzíka jsou namístě obavy z toho, jak vyřešit to podstatné a nezaplnit veřejný prostor tím, co se za podstatné vydává.

„Stále více se zodpovědní lidé ptají – jaká bude naše budoucnost, co předáme z našeho kdysi krásného světa našim dětem, jaké to budou rodiny, když se dnes nedoceňují? Když se šíří názory, které zapomínají na to, že každá společnost stojí a padá na rodinách,“ dodal Nuzík.