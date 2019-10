Konkurz na nového ředitele vládní agentury CzechInvest vypíše ministerstvo začátkem roku 2020

Jirotková jeho práci chválí. Podle ní Reichl připravuje změny v organizační struktuře agentury, které by měly její činnost zefektivnit a připravit na to, aby se více provázala s agenturou na podporu exportu CzechTrade. „V tuto chvíli proto chceme v klidu dokončit oba procesy a nekomplikovat je případnou změnou vedení agentury CzechInvest,“ uvedla.

MPO také vybírá jednu ze tří vytipovaných komerčních nemovitostí, kam by se státní agentury CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism přestěhovaly. Do konce listopadu by podle Jirotkové mělo padnout finální rozhodnutí, fyzicky by se instituce měly přestěhovat do konce března příštího roku.

Do nového sídla by se podle Jirotkové mohla přestěhovat i Česká centra, která ale zůstanou pod správou ministerstva zahraničí, stejně jako CzechTourism pod ministerstvem pro místní rozvoj.

Reichl působil v agentuře CzechInvest od roku 2005 nejprve jako ředitel jihomoravské kanceláře. Později byl ředitelem Divize regionů a v letech 2010 až 2012 zastával pozici náměstka generálního ředitele pro podporu podnikatelského prostředí.

Z této pozice byl v roce 2012 odvolán po skandálu vedení agentury s několikamilionovou zakázkou na vyhledávání průmyslových nemovitostí pro zahraniční investory firmě Glafin s vazbou na jednoho z tehdejších sponzorů Věcí veřejných.

Podle článku České pozice z roku 2012 spolu s dalším odvolaným kolegou patřil k nejhlasitějším kritikům projektu, který tehdy prosazoval generální ředitel agentury Miroslav Křížek.