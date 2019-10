‚Zatím jsme vyhodnotili jen část.‘ Kriminalisté kvůli zakázkám CzechTourismu stále prověřují i Dostálovou

Detektivové protimafiánské centrály v kauze CzechTourism nadále prověřují také ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou (za ANO). Pro iROZHLAS.cz to řekl obvodní státní zástupce Tomáš Svoboda. Nynější šéfka resortu působila dříve jako náměstkyně pro oblast regionálního rozvoje a agenturu měla na starosti. Kriminalisté minulý týden kvůli údajně zmanipulovaným zakázkám obvinili deset lidí, většina z nich si nyní proti stíhání podala stížnost. Původní zpráva Praha 6:00 2. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně pro místní rozvoj za ANO Klára Dostálová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Dá se říct, že se to stále ještě prověřuje,“ reagoval vedoucí Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 Tomáš Svoboda na dotaz, zda trestní stíhání může dopadnout také na ministryni Kláru Dostálovou. Z jejího bytu si policisté během loňského zásahu odnesli služební počítač.

Ministryně Dostálová ke kauze CzechTourism: Nic jsem neprovedla, policie mi pouze vrátila počítač Číst článek

O tom, že její případ kvůli podezření na nehospodárné zadávání zakázek řeší kriminalisté samostatně, informovala Česká televize. Dosud ale informaci nikdo oficiálně nepotvrdil.

Sama Dostálová serveru iROZHLAS.cz v pondělí řekla, že žádný úplatek nevzala. Stejně tak odmítla, že by ovlivňovala tendry ve prospěch některých firem.

„Jak už jsem říkala hned na začátku: skutečně toto můžu jednoznačně vyvrátit,“ napsala v SMS zprávě. Podle svých slov se žádného pochybení v souvislosti se řízením agentury nedopustila. „Nic jsem neprovedla,“ dodala.

Pokud by ji ale vyšetřovatelé chtěli nakonec skutečně obvinit, musí nejdřív požádat sněmovnu o zbavení imunity. Ministryně totiž zastává také post poslankyně. A do dolní komory zatím žádná policejní žádost nedorazila, jak v úterý potvrdil místopředseda mandátového a imunitního výboru Petr Gazdík (STAN).

Kauza CzechTourism: Nastavený systém k podvodům svádí, ale nejde o korupční stroj, myslí si reportér Blažek Číst článek

Další obvinění

Policisté kvůli údajně zmanipulovaným zakázkách obvinili minulý týden deset lidí včetně bývalého manažera agentury CzechTourism Aleše Pangráce. Ten čelí podezření, že vzal úplatky v celkové výši 3,5 milionu korun. K případu se nyní nechce vyjadřovat. Na jeho stíhání jako první upozornily Seznam Zprávy.

Počet obviněných ale nemusí být konečný, jak připustil obvodní státní zástupce. Stíhání se totiž zatím týká pouze fyzických osob, přibýt tak mohou firmy, které se na možném uplácení podílely. Podle Svobody jde o desítky podezřelých tendrů, a to celkem za 27,3 milionu korun.

„Zatím máme vyhodnocenou jenom část, která umožnila zahájit trestní stíhání deseti konkrétních osob. Ale v tom zbytku – protože tam bylo opravdu zajištěno obrovské množství výpočetní techniky a podobně – tak tam to prověřování a vyhodnocování stále probíhá,“ pokračoval žalobce z Prahy 2.

Případ vyšetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu, podle jejího mluvčího Jaroslava Ibeheje si většina obviněných podala proti stíhání stížnost. „K této věci mohu sdělit, že z deseti obviněných osob si stížnost do usnesení o zahájení trestního stíhání podalo celkem osm obviněných,“ řekl.

Policejní razie Policie v budově ministerstva na pražském Staroměstském náměstí a v centrále CzechTourismu na Vinohradech dělala v listopadu domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor. Podle mluvčího zasahovala i na dalších místech. Důkazy z těchto prohlídek pak podle mluvčího vedly k nynějším obviněním.

Agentura CzechTourism se už dříve bránila tím, že šlo o pochybení jednotlivce. Vedoucí státní zástupce Svoboda to nyní nechtěl příliš komentovat. „Tak zatím máme obviněného jenom jednoho manažera CzechTourismu. Na otázku, jestli je to systémová chyba, nebo pochybení jednotlivce, ale nemohu odpovědět, protože to bych musel už hodnotit do detailů, jak to tam fungovalo,“ doplnil.

Aleš Pangrác v agentuře už dříve skončil, byl odvolán po veřejnosprávní kontrole. Ta odhalila v rámci CzechTourismu celkem 48 problematických smluv. Týkaly se například závodu běžkařů v Ostravě či propagace Česka.

Současný ředitel CzechTourismu Jan Herget v pondělí řekl, že agentura nyní v součinnosti s ministerstvem pro místní rozvoj pracuje na akčním plánu, který má zajistit odstranění nedostatků a případných chyb v účetnictví a inventarizaci z minulých období.

„Agentuře CzechTourism dále nepřísluší komentovat či se jakkoli vyjadřovat k průběhu trestního řízení či k osobám a konkrétním okolnostem tohoto trestního řízení,“ dodal.