Ministryně Dostálová ke kauze CzechTourism: Nic jsem neprovedla, policie mi pouze vrátila počítač

Kauza údajně zmanipulovaných zakázek CzechTourism by mohla dopadnout také na ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou (za ANO). Ta měla dříve ještě coby náměstkyně agenturu v rámci resortu na starosti. Alespoň s takovou informací v pondělí přišla Česká televize. Sama Dostálová jakékoli pochybení odmítá. „Nic jsem neprovedla, od policie se mnou nikdo nemluvil," uvedla v rozhovoru pro iROZHLAS.cz, který probíhal prostřednictvím SMS zpráv. Praha 13:31 30. září 2019

Máte informace, že by se obvinění mělo týkat i vás? S tím totiž v pondělí přišla Česká televize.

Se mnou od policie od té doby nikdo nemluvil. Jen mi vrátili počítač (kvůli zakázkám agentury CzechTourism zasahovala policie loni v listopadu – pozn. red.). Informace mám pouze z médií.

Máte nějaké indicie, že by stíhání mělo dopadnout i na vás?

Ne. Jak mohu mít indicie, když se mnou nikdo nemluvil? Já si nejsem absolutně vědoma žádného pochybení.

Tudíž můžete skutečně vyvrátit, že byste vy osobně vzala v souvislosti se zakázkami agentury CzechTourism úplatek či přijala jinou výhodu? A že byste tendry ovlivňovala?

Jak už jsem říkala hned na začátku: skutečně toto můžu jednoznačně vyvrátit.

Žádost o vydání

Pokud by do Poslanecké sněmovny přišla žádost o vaše vydání k trestnímu stíhání, byla byste pro?

Co se týká mé osoby, vůbec nechci spekulovat, co by kdyby. Nic jsem neprovedla. Opravdu z Policie ČR se mnou nikdo nemluvil. Informace mám jen z médií.

Poslanecká imunita Pokud by kriminalisté chtěli ministryni Kláru Dostálovou (za ANO) skutečně obvinit, musí nejdříve požádat o její vydání k trestnímu stíhání Poslaneckou sněmovnu. Ministryně totiž zastává rovněž post poslankyně a je tedy chráněna imunitou. Podle šéfa dolní komory Radka Vondráčka (ANO) zatím policejní žádost do sněmovny nedorazila. „Jsem ve Francii. Ověřoval jsem to a nic nepřišlo,“ napsal v SMS zprávě.

Týká se obvinění v rámci vašeho resortu pouze Aleše Pangráce nebo i dalších pracovníků?

V médiích jsem viděla jen jméno pana Pangráce. Skutečně nemám žádné informace.

Přijali jste po zásahu kriminalistů nějaká opatření?

Ano, je to jeden z úkolů nového pana ředitele (novým šéfem agentury CzechTourism se stal v březnu Jan Herget – pozn. red.)

Proběhla v rámci agentury CzechTourism v souvislosti s šetřením policie vnitřní prověrka?

Kontrolní systém už je nastaven a proběhla veřejnoprávní kontrola. Nastavení opatření má za úkol nový pan ředitel CzechTourismu.

Poslední události kolem státní agentury na podporu turismu CzechTourism: Letos v březnu se novým ředitelem agentury CzechTourism stal Jan Herget. V čele agentury vystřídal Moniku Palatkovou. Důvod změny ministerstvo neuvedlo.

CzechTourism čelil v posledních letech podezření z nehospodárného utrácení. Podle výsledků auditu, o kterých počátkem letošního roku informovala Česká televize, uzavřela agentura 48 problematických smluv. Podle tehdejší ředitelky Palatkové šlo o dílčí pochybení u smluv s poměrně nízkým plněním. Ředitelka uvedla, že začátkem prosince vyvodila na základě výsledků auditu personální důsledky.

Ve druhé polovině loňského listopadu policisté zajišťovali důkazy například v sídle ministerstva pro místní rozvoj, v sídle CzechTourismu, na autodromu v Mostě nebo v agentuře Sport Invest. Kvůli podezření na nehospodárné zadávání zakázek v agentuře prověřovali i ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou (za ANO), která měla CzechTourism na starosti jako náměstkyně pro regionální rozvoj. Podle České televize řeší kriminalisté její případ samostatně. Ministryně počátkem února ve Sněmovně poslancům z výboru pro veřejnou správu řekla, že v kauze jde o údajně nehospodárné nakupování prostoru v mediích. Ministryně postup agentury v této věci ve výboru hájila.

Policie v pondělí oznámila, že začala stíhat deset lidí kvůli veřejným zakázkám za zhruba 27,3 milionu korun, které zadala agentura CzechTourism. Bývalého manažera jednoho z odborů české centrály CzechTourismu obvinili kriminalisté z manipulací s tendry, dalších devět lidí z podplácení.

Soud letos v únoru uložil bývalému ministrovi pro místní rozvoj Rostislavu Vondruškovi (v úřadě 2009 až 2010) roční podmínku za to, že použil dárkové poukazy zaplacené státní agenturou CzechTourism pro své soukromé účely nebo je rozdal známým. Má také uhradit škodu zhruba 149 000 korun. Vondruška jako šéf CzechTourismu, který vedl mezi lety 2004 a 2014 (s přestávkou v čele MMR), nakoupil poukazy na víkendové wellness pobyty v českých hotelech za téměř 600 000 korun. Pouze část z nich však použil k účelu, ke kterému měly sloužit - k podpoře českého turismu. Podmíněný půlroční trest dostala kvůli několika dárkovým poukazům také bývalá ředitelka odboru ekonomiky CzechTourismu Andrea Gregorová. Soud nyní řeší v případu Vondrušky a Gregorové odvolání.

Na případ upozornil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který při kontrole agentury našel řadu pochybení a podal také trestní oznámení. Podle závěrů kontroly úřadu agentura v řadě případů nehospodárně utrácela a porušila několik zákonů.

Když v listopadu 2004 tehdejší ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek (ČSSD) odvolal ředitele CzechTourismu Davida Gladiše a na jeho místo jmenoval Rostislava Vondrušku, uvedl, že důvodem jsou závažné nedostatky v hospodaření CzechTourismu. Ministr tehdy uvedl, že problémy v CzechTourismu mohly ohrozit čerpání fondů EU, Gladiš to odmítl.

Agentura by měla mít podle vládního návrhu pro příští rok zhruba o 40 procent nižší rozpočet, snížit se má z letošních 350 milionů korun na 200 milionů korun. Podle ministryně Dostálové je to kvůli tlaku na úspory ve státním rozpočtu a zefektivnění činností spojených s prezentací Česka. Někteří odborníci ale poukazují na to, že snížení rozpočtu pro CzechTourism může být pro agenturu likvidační a negativně ovlivnit podporu turismu.

Vláda chystá sloučení agentur CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v červnu řekl, že nynější prioritou je najít pro sloučené agentury nové sídlo. Havlíček ale chce zachovat jednotlivé značky. Sloučením se podle Havlíčka dá ušetřit 20 až 30 procent fixních nákladů agentur.