Společná turistická karta pro Česko nabrala zpoždění. Fungovat měla od začátku roku

V Česku funguje zhruba 30 regionálních turistických karet. Má ji třeba Český ráj. Za padesát korun lidé získají až padesátiprocentní slevu na vstupenky do vybraných muzeí, galerií nebo taky na zapůjčení elektrokola či nocleh v hotelu. Návštěvníci metropole zase mají k dispozici Prague card. Tu vyhledávají hlavně cizinci. Praha 17:46 9. října 2018

Jak karta funguje, vysvětluje prodejce pražské turistické karty, pan Pavel. „Tady máte vždycky plnou cenu - kolik byste zaplatila, kdybyste tam šla. A tady máte cenu - kolik to stojí s touhle kartičkou. V ceně je možno cestovat MHD, jsou tam vstupy do všech různých památek - ty jsou buď volné, nebo je tam sleva. Je tam sleva třeba i na vyjížďky lodí,“ říká.

Cena dvoudenní karty pro dospělou osobu stojí 1550 korun. Právě národní turistická karta měla většinu regionálních karet sdružovat, jak pro Radiožurnál před více než rokem potvrdil i ředitel odboru regionální partnerství agentury Czechtourism Aleš Pangrác.

„Budu mít jednu národní a v té budou implementované ty regionální. Lidé si budou moci vybrat, jestli chtějí plastovou kartu, anebo to bude aplikace, která bude generovat různé QR kódy, kterými se pak budou prokazovat a budou dostávat slevy na návštěvy památek, nebo slevy na vlak. Národní turistickou kartu máme hotovou. Domlouvali jsme se s regiony, takže odpovídá i představám regionů,“ popisoval vloni Pangrác.

Aplikace i plastové karty měly být k dispozici už na začátku letošního roku. A to zdarma. Ani dnes je ale zájemci neseženou.

Ochrana údajů

„Bohužel se spuštění do praxe zpozdilo, a to v návaznosti na rekonstrukci IT řešení a také díky GDPR - ochraně osobních údajů. Všechno musíme přestavět. A právě ta turistická karta je - co se týká osobních údajů - velmi komplikovaná a náročná,“ vysvětlila důvody mluvčí agentury Czechtourism Renata Kasalová.

O evropském nařízení GDPR se přitom vědělo už minimálně rok před jeho uvedením do praxe. Agentura Czechtourism o projektu mluví od roku 2016. Podrobně ho popisuje také ve svojí marketingové koncepci pro roky 2013 až 2020. Podle mluvčí Renaty Kasalové stál projekt už dva miliony korun.

„Ta národní karta není to, co nás úplně tíží nebo tlačí. Teď se hodně řeší takzvaný mezioborový produkt cestovního ruchu - a to jsou ty karty v těch daných regionech, které mají nalákat co možná nejvíce turistů zahraničních a bonitních. A je to něco, co je asi teď důležitější a podstatnější než samotná karta,“ sdělila Kasalová.

Většina zemí má svoje regionální slevové karty na dopravu i památky. Ceny v metropolích okolních států jsou zpravidla nižší než v Praze. Třeba vídeňská dvoudenní karta vyjde v přepočtu zhruba na 640 korun. Zhruba o stokorunu levnější je pak berlínská karta, podobně vychází i cena takové karty v Bratislavě.