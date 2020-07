Policie rozšířila okruh obviněných kvůli korupci u zakázek CzechTourism. Stále prověřuje i Dostálovou

Úplatkářská kauza kolem zakázek státní agentury CzechTourism stále nabobtnává. Detektivové z protimafiánské centrály obvinili kvůli manipulaci veřejných tendrů dalšího člověka. Počet obviněných tak vzrostl na 11, mezi stíhanými je i někdejší manažer agentury Aleš Pangrác. To stále nemusí být vše. Kriminalisté také nadále prověřují ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou (za ANO). Původní zpráva Praha 12:02 25. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ve věci je obviněno 11 osob. Dne 24. dubna 2020 bylo sděleno obvinění další osobě a vůči jedné již obviněné osobě bylo trestní stíhání rozšířeno,“ uvedl na dotaz serveru iROZHLAS.cz Aleš Cimbala z městského státního zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. Dosud se vědělo jen o desítce stíhaných.

Kdo si nové obvinění vyslechl, odmítl Cimbala upřesnit. „S ohledem na probíhající přípravné řízení, které je ze zákona neveřejné, není možné sdělit bližší informace k popisu skutkového děje, dotčeným osobám či úkonům trestního řízení,“ pokračoval.

Policie 11 lidí viní z manipulace veřejných zakázek CzechTourism či podplácení. Případ má na starosti Národní centrála proti organizovanému zločinu. Čas na skončení vyšetřování má do 25. září. Lhůta se však může prodloužit.

V hledáčku je přitom nadále ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Ta v minulosti působila jako náměstkyně pro oblast regionálního rozvoje a agenturu měla na starosti. Kriminalisté si během razie na podzim 2018 odnesli z jejího bytu počítač, který jí potom vrátili.

Od té doby ministryni podle jejích slov nikdo z policistů nekontaktoval. „Není nic nového,“ napsala v SMS zprávě na otázku redakce, jestli byla již podat vysvětlení. Kriminalisté Dostálovou prověřují ve druhé větvi, která zůstala u státních zástupců na Praze 2. „Věc se nachází stále ve fázi prověřování, víc vám k tomu nemůžu říct,“ komentoval stručně vedoucí žalobce Tomáš Svoboda.

Manipulace zakázek

Dostálová už dříve také odmítla, že by vzala úplatek nebo agenturní tendry jakkoli ovlivňovala. „Nic jsem neprovedla,“ řekla. V policejní síti přitom uvázl její někdejší blízký spolupracovník, tehdy šéf oboru regionálního partnerství, Aleš Pangrác. Ten čelí obvinění, že vzal úplatky v celkové výši 3,5 milionu korun.

Vedle toho podle policistů přihrával tendry tuzemské centrály na podporu turismu firmě Clever ADS, kterou skrytě vlastnil. „Dílem v rámci svých pravomocí a dílem ovlivněním rozhodovacího procesu v rámci CzechTourismu tohoto svého postavení zneužil a činil kroky, aby sám zadal či nechal zadat veřejné zakázky malého rozsahu formou přímých objednávek či výběrových řízení mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek společnosti Clever ADS,“ píše se v usnesení datovaném 24. září 2019, kterým policisté Pangrácovi obstavili majetek a které redakce už dříve popsala.

CzechTourism CzechTourism čelil v posledních letech podezření z nehospodárného utrácení. Podle výsledků auditu uzavřela agentura 48 problematických smluv. Podle tehdejší ředitelky Moniky Palatkové šlo o dílčí pochybení u smluv s poměrně nízkým plněním. Ředitelka uvedla, že začátkem prosince 2018 vyvodila na základě výsledků auditu personální důsledky.

Pokud nemohl vybranou zakázku sám své firmě přidělit, napsal podle vyšetřovatelů alespoň doporučující stanovisko. „Čímž dosáhl ve prospěch jím ovládané společnosti uzavření dalších smluv. Zjednal tak jím ovládané společnosti Clever ADS přednost a výhodnější podmínky na úkor jiných potenciálních dodavatelů,“ uvádí se dále v protokolu.

Okruh stíhaných

V CzechTourism Pangrác skončil v prosinci 2018, a to po interním auditu, který na nehospodárné zadávání zakázek ukázal. Bylo to také krátce poté, co v centrále zasahovala policie. K obvinění se exmanažer nechtěl vyjadřovat. Agentura CzechTourism se už dříve bránila tím, že šlo o pochybení jednotlivce.

Kriminalisté kvůli údajně zmanipulovaným zakázkám obvinili celkem 11 lidí včetně zmíněného Pangráce či náměstka karlovarské primátorky Petra Bursíka z ODS loni koncem září. Většina z nich si proti stíhání podala stížnost. „Lze pouze stručně uvést, že nejméně část obviněných realizuje své právo na obhajobu aktivně a ve věci činí podání, to znamená návrhy a stížnosti,“ upřesnil Cimbala ze státního zastupitelství.

Pokud by se jejich vina v korupční kauze potvrdila, za uplácení by jim hrozilo až šest let za mřížemi. V případě Pangráce je pak maximální trestní sazba za přijetí úplatku ještě o čtyři roky vyšší. Podezřelé zakázky dosahují desítek milionů korun.

Počet stíhaných ale nemusí být konečný. Policie doteď obvinila pouze fyzické osoby, přibýt tak teoreticky mohou firmy, které se na možném uplácení podílely.