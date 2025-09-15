CzechTourism zve do Česka influencery z Číny. Do země se tak mohou dostávat čínští agenti, varuje BIS
Jedním ze způsobů, jakým se Česko snaží posílit turismus u nás, je využívání zahraničních influencerů. Dosahy jejich videí nebo fotografií na sociálních sítích mohou přilákat další návštěvníky, státní agentura CzechTourism, která cesty pořádá, to proto považuje za nejefektivnější způsob propagace naší země. Mezi pozvanými jsou ale i Číňané, což sinologové i Bezpečnostní informační služba považují za možné bezpečnostní ohrožení státu.
Se zvaním influencerů do Česka začal CzechTourism neboli Česká centrála cestovního ruchu už v době, kdy se o influencerech teprve začínalo ve větším mluvit. Systematicky to dělá od roku 2022, ve kterém zorganizoval 34 cest pro influencery a blogery, v letech 2023 a 2024 jejich počet stoupl na 59.
A jejich množství oproti předchozímu roku pravděpodobně vzroste i letos – jen do konce srpna CzechTourism zorganizoval 49 takových cest. K tomu pak agentura pořádá i cesty pro novináře.
„Spolupráce s influencery je v současnosti jedním z nejefektivnějších nástrojů propagace cestovního ruchu,“ píše CzechTourism v dokumentu, který poskytl iROZHLASU.cz. Přestože se přesné dopady propagace tohoto typu nedají vypočítat, ředitel agentury František Reismüller uvádí, že obsah influencerů z cest po Česku dosáhl 190 milionů zhlédnutí.
„Takže tam nám vyšlo, že za jeden kontakt s divákem jsme zaplatili dva haléře, což je poměrně efektivní způsob propagace,” vysvětluje pro iROZHLAS.cz s tím, že průměrně agentura za jednoho účastníka takové cesty zaplatí 17 tisíc korun – to zahrnuje letenku, ubytování, plný servis v Česku a případně i nějaký menší honorář, o který si influenceři výměnou za propagaci řeknou.
Loni tak Česko navštívilo 175 lidí s velkým dosahem na internetu, nejčastěji z Jižní Koreje, Španělska, Německa a Latinské Ameriky.
Tři tvůrci obsahu zamířili do tuzemska z Číny, v rámci cest pro média pozvala agentura i sedm čínských novinářů. Další cesty pro novináře i influencery z Číny následovaly letos v létě. Sinoložka Simona Fantová z projektu Sinopsis to ale vnímá jako problém – a to hlavně ze dvou důvodů.
Bezpečnostní ohrožení
Prvním a zásadnějším problémem je podle Fantové nejednoznačnost ve vládním přístupu k Číně. CzechTourism totiž spadá do gesce ministerstva pro místní rozvoj.
„Jedna z důležitých věcí je čistě ten protimluv naší vlády. CzechTourism sem zve čínské influencery a čínské celebrity ve chvíli, kdy Bezpečnostní informační služba vydává zprávy, ve kterých specificky jmenuje pouze dva státy jakožto bezpečnostní hrozby pro Českou republiku. Těmi jsou Rusko a hned za ním Čína,“ líčí sinoložka pro iROZHLAS.cz.
Bezpečnostní informační služba (BIS) varuje například před šířením měkkého vlivu a kulturní diplomacií, jejímž prostřednictvím Čína propaguje svůj režim. „Ve chvíli, kdy zveme tyhle celebrity, tak my v tom vlastně Číně pomáháme,“ domnívá se Fantová.
Podobně tuto skutečnost vnímá i samotná Bezpečnostní informační služba.
„Agentura CzechTourism je jistě vedena dobrými úmysly, když chce do Česka přilákat více čínských turistů, ale z bezpečnostního hlediska to má určitá úskalí a tím hlavním je, že k nám mohou cestovat pod krytím novinářů a influencerů například důstojníci čínských zpravodajských služeb,“ uvádí pro iROZHLAS.cz tiskový mluvčí BIS Ladislav Šticha.
Čína nemá nezávislé influencery
Druhý problém ve zvaní Číňanů státní agenturou do Česka vidí Fantová hlavně v prostředí, ze kterého influenceři pochází a které je přísně kontrolované.
„Čínská lidová republika loni specificky zatýkala a zakazovala mediální produkci těm lidem, kteří jí nezapadali do mediálního obrazu, který ona chce produkovat. To znamená, že v současné době lidé, kteří jsou veřejně známé osobnosti v téhle sféře, tak prostě budou režimem nějakým způsobem kompromitovaní, ať už formou cenzury nebo autocenzury,“ popisuje situaci v zemi Fantová.
„Pokud v tom prostředí někdo funguje, tak s tím (režimem) kooperuje. Většinou aktivně nevystupují a neříkají ‚já miluju (čínského prezidenta) Si Ťin-pchinga a já podporuju komunistickou stranu‘. Ale už tím, že se v mediální produkci pohybují, se toho účastní,“ dodává. Podobně kontrolovaná jsou i tradiční média.
Jako příklad uvádí pár let starou událost, kdy některé západní země a oděvní značky přestaly dovážet bavlnu z provincie Sin-ťiang, protože se objevily důkazy, že její produkce je spojena s nucenou prací menšiny Ujgurů.
Tu Peking systematicky utlačuje a minimálně milion a půl jejích příslušníků poslal do převýchovných táborů, kde je běžné psychické i fyzické mučení.
„Čínská lidová republika na to odpověděla mimo jiné právě masivní influencerskou kampaní, v rámci které se snažila světu vysvětlit, že Ujguři si v Číně žijí dobře, a ukazovali třeba fotky Ujgurů tančících na kombajnech, jak nadšeně sklízejí bavlnu,” líčí sinoložka.
Kampaně se zúčastnil i herec Kung Ťin, který v létě navštívil Česko. Nebyl zde přímo na pozvání CzechTourism, ale natáčel zde reality show Divas Hit the Road. Její produkci CzechTourism poskytl seznam doporučených natáčecích míst i základní servis na místě.
‚Přitažené za vlasy‘
Na obavy sinoložky i BIS CzechTourism reagoval zprávou, že vždy postupuje v souladu s platnou legislativou a s respektem k bezpečnostnímu rámci nastavenému státními institucemi.
„Bezpečnostní hodnocení jednotlivých zemí nebo osobností není úkolem CzechTourism, a kromě toho ony osobnosti také procházejí standardním prověřením v rámci žádosti o vízum, přesto při výběru partnerů i influencerů i tato hlediska pečlivě zvažujeme,“ napsala Česká centrála cestovního ruchu redkaci iROZHLAS.cz.
Jak redakci popsal ředitel agentury Reismüller, proces výběru pozvaných osob má několik kroků.
Nejprve místní zastoupení CzechTourismu, který působí na více než 40 trzích, nebo PR agentura předvyberou influencery nebo média, která by byla k pozvání vhodná. Ti následně musí vyplnit dotazník s ukázkami své práce, aby se ukázalo, jestli jsou pro takovou sponzorovanou cestu vhodní.
Přísnější kontrole ale agentura pozvané osoby z Číny ani jiných zemí nepodrobuje. „Nelustrujeme je, jestli jsou členy komunistické strany,” dodává směrem k Číňanům Reismüller.
„A asi neexistuje ani způsob, jak zjistit, jestli jsou ti lidé ve straně. Ale myslím si, že tohle je něco, čeho by si naši lidé všimli, pokud by ten člověk působil nějakým způsobem ideologicky, ale tím si myslím, že by se vůbec ani nedostal do našeho hledáčku,“ domnívá se ředitel agentury, který má zároveň doktorát ze sinologie.
„Opravdu nemáme strach, že by zrovna tohle nějakým způsobem přispívalo k čínské soft power (měkké síle). A já jako sinolog samozřejmě taky vím, že je to citlivé, a snažím se na to upozorňovat. Ale nedělal bych z toho víc právě kvůli tomu, že na druhou stranu vlastně není moc, co by si Čína na tom mohla ukousnout,“ domnívá se.
„Mně to přijde trošku přitažené za vlasy, je to prostě běžná součást naší práce z jakéhokoliv trhu,“ dodává.
„Myslím si, že je taky důležité, abychom zůstávali otevření tomu, že Číňané chtějí cestovat po světě, chtějí ten svět poznávat a nebudou se uzavírat do své vlastní ideologické bubliny. Myslím si, že by to celkově i z nějakého společensko-kulturně-politického hlediska bylo kontraproduktivní.“
Potenciál čínského trhu
Agentura navíc dodává, že jejich strategie funguje. Po pandemii covidu, kdy počet čínských turistů, kteří přijeli do Česka, poklesl, jejich množství opět stoupá – v prvním čtvrtletí letošního roku přijelo do Česka 29 987 turistů z Číny, což je o 39 procent víc než loni ve stejné době. Před pandemií zemi navštívilo v prvním čtvrtletí přes 90 tisíc turistů z Číny.
„Naší prioritou je, aby Česko bylo atraktivní destinací, která se dokáže prosadit v mezinárodní konkurenci. Po pandemii covidu-19 bylo nezbytné cestovní ruch nastartovat, a i díky těmto aktivitám se to daří,“ píše agentura.
„V momentě, kdy potenciál čínského trhu z hlediska turismu je, jaký je – prostě obrovský – a diplomatické vztahy máme a nějakým způsobem obchod mezi Českem a Čínou funguje, tak turismus jako průmysl je součástí té obchodní výměny a je potřeba ho nějakým způsobem podporovat,“ myslí si Reismüller.