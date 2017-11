Czernin: Topolánek mi slíbil, že neomilostní Dalíka, tak jsem mu to podepsal

Senátor Tomáš Grulich z ODS v pondělí oznámil, že někdejší šéf strany Mirek Topolánek sehnal v Senátu dostatek podpisů k tomu, aby se mohl ucházet o post prezidenta. Další z 10 podpisů pod Topolánkovu prezidentskou kandidaturu připojil Tomáš Czernin z TOP 09. Ten ale podle deníku Právo s podporou váhal. Přesvědčil ho až Topolánkův slib, že v případě svého zvolení neomilostní Marka Dalíka. Praha 19:15 6. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mirek Topolánek ve studiu Českého rozhlasu Plus v květnu 2016. | Foto: Jan Bartoněk | Zdroj: Český rozhlas

Senátor Czernin se od Topolánka na společné schůzce dozvěděl, že nehrozí, že by omilostnil Marka Dalíka, který v pondělí nastoupil k výkonu pětiletého trestu do vězení. „Ubezpečil mě, že neomilostní pana Dalíka, že je přesvědčen o jeho nevině, ale že se z toho musí dostat sám a on že žádné kamarády amnestovat nebude,“ řekl Právu Czernin.

Podle senátora je Topolánek jediný z ohlášených kandidátů, který je schopný vzít část voličů Miloši Zemanovi. Jako premiér navíc sloužil ve vládě, která měla rozumný zahraničněpolitický kurz.

Neznamená to ale, že Topolánka bude také volit. Bližší je mu totiž bývalý diplomat Pavel Fischer. „Toho jsem také podpořil a ten je mně ohromně sympatický,“ dodává deníku Tomáš Czernin.

Expremiér a bývalý předseda ODS Mirek Topolánek oznámil v neděli odpoledne, že hodlá kandidovat na prezidenta. Rozhodl se tak prý na základě spojenectví Zemana s Babišem a vývoji situace po sněmovních volbách.

KANDIDÁTI NA HRAD Dosud se na ministerstvu vnitra zaregistrovalo 12 uchazečů, jsou mezi nimi: prezident Miloš Zeman

bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš

podnikatel Michal Horáček

bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek (ODA)

prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek (za Realisty)

hudebník a šéf strany Rozumní Petr Hannig

bývalý velvyslanec ve Francii Pavel Fischer

lékař a aktivista Marek Hilšer

kandidátní listinu s podporou poslanců podali podle ministerstva vnitra ještě tři uchazeči, jejich jména zatím nebyla zveřejněna Zájem kandidovat na prezidenta už také dříve oznámili: podporu senátorů by měl mít podle pondělních zpráv i expremiér Mirek Topolánek

s poslaneckou podporou chtěl kandidovat bývalý člen dolní komory Otto Chaloupka

podnikatel Vladimír Boštík už v létě ohlásil dostatek občanských podpisů, ale start kampaně odložil

bývalá místostarostka Prahy 8 Terezie Holovská chtěla získat na poslední chvíli nominaci poslankyň

zájem ohlásili také podnikatel Igor Sládek, zpěvačka Jana Yngland Hrušková, analytik Josef Toman, performer Milan Kohout, bývalý učitel Miroslav Frajbiš nebo sochař Emil Adamec