Dezinformační weby v Česku opět fungují. Sdružení CZ.NIC je po třech měsících přestalo blokovat

Soud potvrdil dvacetiletý trest vězení Čechovi, který se na straně separatistů zapojil do bojů na Ukrajině

„Není žádných pochyb, že by obžalovaný nebyl na východní Ukrajině a že by se do bojů nezapojil,“ prohlásil předseda odvolacího senátu pražského vrchního soudu Miroslav Pavrovský.