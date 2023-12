Ke svlékání podprsenek docházelo. Šlo o nedopatření, studentky přišly na poslední chvíli, říká děkan fakulty

Studentky České zemědělské univerzity si musely k testu svlékat některé kosticové podprsenky kvůli zpřísněným opatřením proti podvodům. Kostice detekovaly bezpečnostní rámy. Na případy upozornil server iROZHLAS.cz. Studentky situace popsaly jako „nedůstojné a potupné“. Stěžovaly si i na komunikaci školy, která otevřeně nepřiznala, že se případy odehrály. „Citlivost rámu byla snížena na 27 procent,“ tvrdí v rozhovoru děkan fakulty Tomáš Šubrt. Rozhovor Praha 15:00 28. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bílá krajková podprsenka | Zdroj: Profimedia

Hovoříme spolu v souvislosti s případy, na které upozornil server iROZHLAS.cz, kdy si studentky před vstupem do testovacího centra sundávaly podprsenky. Můžete potvrdit, že k těmto situacím docházelo?

Mohu potvrdit, že z hlediska nedorozumění k těmto situacím skutečně mohlo dojít. Rozhodně ale popírám, že někdo byl nucen k tomu, aby si podprsenku musel sundat. V naší tiskové zprávě jsme komunikovali, že z důvodů, ke kterým se asi ještě dostaneme, byly zpřísněny požadavky pro vstup do testovacího centra a každý student měl možnost si ověřit, jestli rámem projde, nebo neprojde.

Docházelo – a mě to samotného velice mrzí – k nedopatřením, že studentky tam přišly na poslední chvíli a už neměly možnost si to vyzkoušet znovu a začaly „pískat“. Myslím, že se jedná o ojedinělé případy, protože jsme prováděli desítky testů a v podstatě se nám nepodařilo zachytit jedinou podprsenku některé z kolegyň nebo přinesené, které by pípaly.

Připouštím ale, že k tomu došlo. Obsluha v dobré víře, v naprosté většině dívky, studentkám doporučily: „Tak si to sundej a projdeš bez problémů anebo se běž převléct a přijdeš v něčem jiném.“ Ale rozhodně odmítám, že by někdo řekl „s podprsenkou nemůžeš vstoupit“.

Došlo od doby, co se na to upozornilo, k nějakým úpravám, aby k těmto, jak vy říkáte „nedorozuměním“, nedocházelo?

Ano, samozřejmě. Jakmile incident vznikl, tak já a pan prorektor jsme svolali jednání. Vznikla pracovní skupina, což jsou dva lidé ze správy centra a dvě studentky, za pomoci jejichž názorů jsme upravili komunikační strategii. Došlo k tomu, že citlivost rámu byla snížena na 27 procent možného v oblasti, kde by se podprsenka mohla nacházet.

Vydala se nová pravidla pro obsluhu. Nově se tak nemůže zmiňovat o konkrétních částech oděvů. Bude nainstalován ruční skener, kdy si bude moct každý ověřit ještě předtím, než se k testu zaregistruje, zda „píská“, nebo „nepíská“. V současné době se finalizuje instruktážní video, jak do centra vstupovat, které bude umístěno jednak na webu, jednak bude součástí úvodu do studia.

Zároveň bude muset každý student podepsat, že se seznámil s pravidly, což je koneckonců běžná praxe. I když si něco kupujete, musíte se seznámit s obchodními podmínkami a odsouhlasit je. Tato opatření byla udělána.

Alternativní způsob testování

Říkal jste, že ve skupině jsou dvě studentky. Vyvinula škola nějaké úsilí oslovit studentky, které tuto zkušenost mají?

Víte co, my jsme otevření. Čekali jsme, že pokud se objeví stížnost, bude kontaktována buď obsluha centra, anebo to půjde třeba na proděkanku nebo na mě. Ne že to bude komunikováno přímo přes média.

Testovací centrum PEF ČZU Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity otevřela vlastní testovací centrum v roce 2015. Prezentuje ho jako „místo, které ji posouvá do čela mezi lídry elektronického testování znalostí“. Dnes v něm studenti skládají většinu zkoušek, obsluhu tvoří mimo jiné také doktorandi. Algoritmus studentům přiřadí jeden ze 67 počítačů, studenty hlídá „množství kamer“, včetně jedné přímo v monitoru. Do místnosti je zakázáno vnášet například mobily, kalkulačky nebo kovové předměty, škola tak chce zabránit možným podvodům studentů. Věci si studenti odkládají do skříněk na padesátikorunovou zálohu, během testování dohlíží na studenty dozor fyzicky i přes kamerové záznamy.

Já ale mohu říct, že ke mně, k proděkance ani prorektorovi se žádná stížnost tohoto typu nedostala, o celé situaci jsme se dozvěděli až z médií. To nepovažuji úplně za šťastné, protože tato bulvarizační forma není pro naši školu příliš dobrá.

Kdo mě zná delší dobu, ví, že jsem schopen se bavit opravdu s každým a jsem schopen řešit jakýkoliv problém. To samé platí pro paní proděkanku i prorektora.

Ještě bych chtěl připomenout, že studentky zmiňovaly, že se obrátily na senát. To vůbec není pravda. Ony mluvily s jedním člověkem, který je z bezpečnostního odboru, který je shodou okolností členem senátu. Od obou předsedů senátu ale vím, že se nikdo na akademický senát ani fakulty, ani školy neobrátil.

Ale z toho, co studentky uvedly, vyplývá, že měly pocit, že mluví s někým, kdo jejich stížnost dokáže předat akademickému senátu dál…

Ani předseda senátu, ani já, ani proděkanka, ani prorektor jsme žádnou stížnost nedostali.

Jak mají konkrétně tedy postupovat studentky, kterým je z osobních důvodů nepříjemné zvolit k testu podprsenku bez kostic nebo jakoukoliv jinou variantu a nemohou z jiných důvodů přijít jindy?

Teď už se to nestihne, ale od letního semestru bude mít každý vyučující, který zkouší v testovacím centru, povinnost vypsat jeden alternativní termín s klasickým způsobem zkoušení. To znamená v učebně za pedagogického dozoru.

Jaký o to bude zájem, nevím. Kolega, který zkouší v testovacím centru, udělal anketu mezi studenty. Byly jich vyšší desítky a zájem o to neměl nikdo. Od letního semestru bude mít ale každý student možnost se nechat otestovat v klasické učebně s pedagogickým dozorem.

Úpravy, které jste zmínil, včetně videa a přesnější komunikace – stihne se to ještě před začátkem zimního zkouškového období v lednu?

To, co jsem říkal, tedy prohlášení, instruktážní video a upřesněná pravidla. Nic jiného ale nebudeme měnit.

Z rána mám čerstvě i zprávy od kolegů, že studenti chystají petici za zachování rámů v testovacím centru. Že jsou pyšní, že tady testovací centrum máme, a mají hrůzu z toho, že by se to mělo nějak vrátit k situaci opisování, využívání špionážních pomůcek a podobně.

Pro vaši informaci se mi také ozvali dva kolegové ze spřátelených fakult, kteří se dozvěděli o této akci. Chtěli by také zavést testovací centrum, také zavést rámy a chtějí se přijet podívat, jak to tady funguje. Takže je to určitě perspektivní způsob. Jenom jde o to to prostě lépe komunikovat, lépe vyškolit obsluhu a předejít těmto nedorozuměním. Ale směr to je.

O jaké fakulty jde?

To vám neřeknu, ale jsou to mimopražské fakulty. Jedna z Čech, jedna z Moravy.

‚Dvě Rusky a Ukrajinec‘

Proč vůbec došlo ke zpřísnění pravidel v centru?

Na jaře letošního roku jsme byli upozorňováni studenty, že tam dochází k masivnímu opisování a že většinou cizinci tam velice snadno udělají zkoušky. Tak jsme za pomoci kamerových záznamů podchytili několik špionážních pomůcek.

‚S ničím takovým jsem se dřív nesetkal.‘ Kontroly na fakultě ČZU jsou za hranou, shodují se experti Číst článek

Jedna studentka pod slibem mlčenlivosti a beztrestnosti nám tuto skupinu rozkryla. Podařilo se nám v první fázi odchytit tři studenty, kteří tímto způsobem podváděli, pak ještě další jednotky studentů.

S využitím kamerového záznamu jsme skutečně natočili studenty, kteří si za nemalé částky půjčují od ruskojazyčné skupiny tyto špionážní pomůcky, jako nanonaslouchátka do uší, kamery v brýlích, kamery ve špercích a s anténami právě v kosticích podprsenek.

Bezpečnostní odbor to má samozřejmě k dispozici. Já to ale neviděl, protože to může vidět jenom bezpečnostní odbor a disciplinární komise. Jeden student byl vyloučen, několik studentů bylo vyloučeno podmíněně.

Jak víte, že šlo o „ruskojazyčnou skupinu“? A byli to tedy studenti fakulty?

Součástí skupiny je bývalá ruská studentka, další je jedna Ruska a jeden Ukrajinec. Asi tak. Ta jedna nám to celé rozkryla s tím, že zachováme její anonymitu a nebude nijak potrestána.

Šlo tedy jen o několikačlennou skupinu, ne o desítky lidí?

Je to skupina, která naoko studentům pomáhá se studiem, tedy že je doučuje. To je samozřejmě v pořádku. Za tím cílem doučování ale studentům platí a chce od nich, aby zjišťovali otázky v testu – a naopak pokud studenti testy vypracují, tak zase zaplatí oni té skupině.

A je tato skupina pořád aktivní?

Nevím to stoprocentně, takže tuto informaci nemohu poskytnout.

Proč takový problém zaznamenala pouze Provozně ekonomická fakulta, a nikdo jiný?

Protože nikdo jiný nezkouší tak velké množství studentů a nikdo jiný nemá tak sofistikovaný způsob. Co se týká zkoušení ve standardních učebnách, tak tam se opisuje už staletí, akorát jsou způsoby stále modernější.

Na to něco opsat v běžné učebně není potřeba mít takovou techniku a dá se to snáze. Tam, kde je testovací centrum s moderními detekčními technologiemi, tak je potřeba najít sofistikovanější způsoby. Nevím, jestli jste vy studoval, ale opisovalo se, co svět světem stojí.

Zlomky nespokojených

Škola tvrdí, že zpřísněním pravidel pomáhá poctivým studentům, kteří jsou podváděním ostatních znevýhodněni. Někteří studenti ale tvrdí opak, tedy že v důsledku zpřísněných opatření se právě poctiví studenti dostávají do nepříjemných situací.

Když někam letíte, třeba do Spojených států, tak 999 promile lidí je naprosto poctivých, a přesto si musí projít osobní kontrolou a pohovorem. Doba je taková a jinak to nejde. Bohužel, všichni jsme poctiví, mohli bychom rovnou nastoupit do letadla s rukama v kapsách, ale není to tak.

Doba si to žádá a v podstatě testovacím centrem od roku 2016 prošly desítky tisíc studentů a stížnost je maximálně od desítek. To jsou prostě zlomky promile a myslím, že každý společenský systém má zlomky promile nespokojených.

Proč jste se rozhodl k tomu promluvit právě teď?

Pevně jsem věřil, že věcná komunikace ze strany paní tiskové mluvčí je dostatečná. Protože jsme uvedli jak v tiskové zprávě, tak v mém prohlášení pro Novu i pro iDnes.cz všechny argumenty. Vy jste pokračoval článkem, tak jsem si říkal, že je potřeba to opravdu říct. Nic nového tam nebylo, myslel jsem, že informací je všude hodně. Bylo to mé osobní rozhodnutí.

Jak bude škola informace komunikovat studentům, kteří nejsou studenty Provozně ekonomické fakulty?

V tomto případě přiznávám chybu, e-mail šel jenom studentům fakulty. To je chyba, napravíme to, aby to dostali i studenti z ostatních fakult. Pravdou je, že naprostá většina studentů v centru je z Provozně ekonomické fakulty, jen jeden dva předměty se učí na jiných fakultách, ale souhlasím. Je potřeba to komunikovat i tam, bude to napraveno.

Co se týče samotného testovacího centra, inspirovala se fakulta někde při jeho vytváření v roce 2015?

Inspirovala se v zahraničí, ale přesně vám neřeknu kde, protože jsem v tu dobu nebyl děkanem. Řešil to můj předchůdce, takže nevím kde.

V případu stále probíhá jednání etické komise. Lze odhadnout, kdy se očekává jeho konec?

Nejsem členem etické komise, ta je na úrovni prorektora, takže to já nevím. Pevně věřím, že to je ale otázka nedorozumění a to, že pozitiv testovacího centra je významně více než negativ. Z těch se snažíme poučit a napravit je.

Znovu bych chtěl dodat, že jsem otevřený diskusi. Jsem schopen se bavit s kýmkoliv, kdokoliv ze studentů přijde, udělám si čas. Nemám s tím sebemenší problém.