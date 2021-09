Opravená část dálnice D1 se musí znovu zavřít. Kvůli špatnému povrchu ji čeká další rekonstrukce

Mimořádná tiskovka k D1. Na 66. kilometru ve směru na Prahuna loni modernizovaném úseku popraskal povrch asi do hloubky 3 cm. Silničáři úsek musí zavřít a opravit, nepřežil by do zimy. Pravděpodobně 17. září tak bude převedena doprava do směru na Brno. pic.twitter.com/52fJh7TpWm