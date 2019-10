Silničáři k hromadné nehodě na D1: Větší škody než na dálnici udělal olej z cisterny v kanalizaci

Po nedělní hromadné nehodě na dálnici D1 na Benešovsku zaměstnaly silničáře zejména požár a desítky tun palmového oleje, který vytekl z havarované cisterny. Poškodily nejen vozovku. „Olej se dostal i do kanalizace a ztuhl,“ řekl pro iROZHLAS.cz mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Rozsah škod silničáři zatím neznají, budou ho zkoumat v dalších dnech. Psáře (Benešovsko) 13:25 15. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Při nehodě se z cisterny vylily desítky tun oleje. | Zdroj: HZS Středočeského kraje

Podle mluvčího se ještě nepodařilo odstranit všechen olej, který se při nedělní srážce cisterny a čtyř osobních aut u Psář vylil.

„Na odstraňování z povrchu dálnice jsme použili nejdříve mechanické odstraňování, potom páru, chemii, a dokonce sorbent (nerozpustná látka absorbující tekutiny a plyny – pozn. red.). Přesto nejsme úplně spokojeni,“ řekl pro server iROZHLAS.cz Rýdl s tím, že dočišťování na silnici pravděpodobně proběhne o víkendu.

Podstatně větší škody podle něj ale udělal olej v kanalizačním systému. Ten se totiž z cisterny vylil a poté rychle ztuhl. „Ta látka velmi snadno pronikala do všech spár a pórů dálnice i do kanalizačního systému. Tam ztuhla a to se samozřejmě daleko hůř odstraňuje,“ vysvětlil mluvčí Ředitelství dálnic a silnic.

Dálnice D1 na 49. kilometru se nakonec v obou pruzích otevřela až v pondělí večer, téměř čtyřiadvacet hodin po nehodě. „Otevřeli jsme ji až ve chvíli, kdy jsme si byli jistí, že jsme alespoň nouzově dokázali zajistit v případě srážek odvodňování dálnice, protože to je klíč k bezpečnosti,“ popsal Rýdl. Kvůli tomu silničáři na úseku snížili rychlost na 80 km/h, a zároveň k němu umístili značku Nebezpečí smyku.

Požár poškodil silnici

Při požáru po nehodě se poškodil povrch dálnice, což obnovení provozu také komplikovalo. Silničáři museli vozovku provizorně opravit, mimo jiné asfaltovali žárem popraskané betonové desky.

Poškození dálnice je na už zmodernizovaném úseku. Rozsah škod na vozovce i v kanalizaci bude Ředitelství silnic a dálnic v příštích dnech zkoumat a podle toho se rozhodne, jak budou úsek opravovat. „Nechceme, aby tam byl poznat nějaký následek opravování,“ doplnil.

Hromadná nehoda se stala v neděli kolem půl osmé večer. Na 49. kilometru dálnice D1 u Psář na Benešovsku se srazila cisterna a čtyři osobní auta. Jeden z řidičů při nehodě uhořel, dalších deset ošetřili záchranáři.

Několik kilometrů od úseku, kde se stala nedělní hromadná nehoda, došlo k další, při které se srazilo nákladní a osobní auto. „Šlo o samostatnou, relativně jednoduchou lehkou dopravní nehodu, která neměla vůbec žádnou souvislost (s nedělní nehodou - pozn. red.),“ okomentoval Rýdl úterní srážku na 56. kilometru u Trhového Štěpánova.

Kamerový záznam ze včerejší nehody na D1 km 49 ve směru na Brno. pic.twitter.com/WV3T9BGIPy — ŘSD (@RSD_oficialni) October 14, 2019