Situace na D1 je krizová nejen v zimě, zrušme její zpoplatnění, vyzývá lidovecký poslanec Kaňkovský

Doufali jsme, že kalamitní sníh do 16. prosince nepřijde, ale bohužel přišel, řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) ke kolapsu D1 z minulého týdne. Premiér Andrej Babiš (ANO) ministra hájí s tím, že prý jde o problém Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Také podle poslance Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) je primárním viníkem ŘSD, připomíná ale, že jeho zřizovatelem a dozorovým orgánem je ministerstvo dopravy, které navíc povoluje dopravní uzávěry. Interview Plus Praha 19:56 21. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zástupkyně Ředitelství silnic a dálnic na tiskové konferenci 17. prosince poblíž Skorkova na Havlíčkobrodsku. | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kdo může za problémy na D1? Poslechněte si celý rozhovor

Situace na dálnici D1 je podle něj krizová nejen kvůli příchodu zimy, ale i z hlediska celkového průběhu její rekonstrukce. Kaňkovský poukazuje na to, že úsek dálnice u Větrného Jeníkova byl problematický už v letním období a odborníci upozorňovali na to, že pokud se opravy nestihnou do konce listopadu, tak v zimě nastane kolaps.

„Ministerstvo a ŘSD měly firmu vyzvat, aby přerušila práce, upravila dálnici do stavu, který by byl v zimním období nerizikový, a pokračovala na jaře,“ zdůrazňuje poslanec. Ochrana lidských životů podle něj stojí nad smlouvami i rizikem ekonomických postihů.

Kaňkovský vidí problém i v zákonu o veřejných zakázkách: „Jestliže se dopředu vědělo, že firma mívá problémy s termíny, tak systém, kdy podobné stavby soutěžíme pouze na cenu, je velmi problematický,“ říká.

D1 zdarma

Nevylučuje, že lidovci navrhnou vlastní novelu, s ohledem na závažnost problému veřejných zakázek ale očekává, že s návrhem přijde vláda. „Pokud z její strany nezazní ujištění, že je to priorita, budeme připravovat vlastní návrh,“ upřesňuje.

Lidovci rovněž plánují navrhnout vyjmutí dálnice D1 ze zpoplatnění. „Dopravním značením lze vyjmout úsek mezi Prahou a Brnem z působnosti dálničního poplatku. Vidíme to například i v okolí velkých aglomerací,“ uvádí Kaňkovský s tím, že k tomu osobně vyzval i ministra Ťoka. Ten prý ale zatím nijak nereagoval.

Nejde ale o populistický krok, není lepší vybrané peníze použít právě třeba na opravu dálnice D1? „Populistické by bylo, chtít vyjmout všechny dálnice. Řidiči zde nedostávají službu, kterou si zaslouží,“ upozorňuje Kaňkovský.