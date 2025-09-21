D1 je poblíž Jažlovic u Prahy uzavřená. Na dálnici došlo ke třem nehodám, celkem se střetlo 11 vozů
Dálnici D1 v neděli uzavřely poblíž Jažlovic u Prahy na 13. kilometru ve směru na Prahu tři nehody, které se staly blízko sebe. Předběžně jde celkem o 11 vozů. Na místě jsou záchranné složky, zatím evidují jednoho zraněného, řekli policejní mluvčí Barbora Schneeweissová a mluvčí středočeské záchranné služby Marek Hylebrant.
Vozy havarovaly po 11.00. „Jde o tři samostatné dopravní nehody,“ upřesnila policejní mluvčí. Podle ní nejsou na místě vážně zranění, zřejmě šlo o řetězovou reakci kvůli nedobrždění. Okolnosti nehod policisté vyšetřují.