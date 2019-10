D1 nemá dostatečnou kapacitu, dva pruhy jsou zoufale málo, tvrdí dopravní expert Budský

Co stálo za hromadnou havárií, která nedávno ochromila provoz na dálnici D1 na 15 hodin? Experti BESIP upozorňují na rychlou jízdu některých řidičů a nízkou pozornost věnovanou řízení. Jak bezpečná je samotná dálnice, na které je v současnosti šest uzavírek? V pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus diskutovali dopravní expert a bývalý šéf BESIP Roman Budský a předseda sněmovního podvýboru pro dopravu Martin Kolovratník (ANO). Praha 14:59 21. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nehoda čtyř osobních aut mezi 178. a 168. kilometrem dálnice D1 zablokovala dálnici ve směru na Prahu (ilustrační snímek) | Zdroj: CNC / Profimedia

„Opravy probíhají pomalu. Dopravní omezení je třeba koordinovat s uzavírkami na paralelních silnicích. Pokud se na dálnici něco stane, měl by tam být únikový prostor aspoň pro osobní dopravu,“ navrhuje dopravní expert a bývalý šéf BESIP Roman Budský.

Jak bezpečná je dálnice D1, na níž je v současnosti šest uzavírek?

Podobné situace prý nastávají často a ne jen na D1. „Třeba o D10 a D11 by vám tisíce řidičů mohly vyprávět svoje. Když se tam něco stane, dostanou se do objízdného úseku a zjistí, že tam jsou další dopravní omezení, takže narůstají kolony.“

Expert prý ví od těch, kteří řeší povolování uzavírek a dopravních omezení, že spolu kraje vůbec nekomunikují. „Koordinace chybí a je to otázka aktivity krajů. Bylo by ideální, kdyby se toho ujal stát. Chybí tu centrální dopravní úřad, dlouhodobě.“

„Jedna věc je, jestli stihneme opravdu D1 dokončit do roku 2021. Otázka je, co nastane, až bude vše modernizované, protože mám pocit, že D1 nemá dostatečnou kapacitu. Plánovalo se rozšíření na tři pruhy. To se mělo udělat a byla by to daň, kterou bychom všichni zaplatili rádi,“ shrnuje Roman Budský.

Nebyla odvaha na tři pruhy

„Stát a Ředitelství silnic a dálnic dělá v tuto chvíli maximum. Oprava je plánována, aby nebyly nikdy opravovány dva úseky těsně za sebou,“ ujišťuje předseda sněmovního podvýboru pro dopravu Martin Kolovratník (ANO).

Ten připomíná, že ke každé opravě se vyjadřuje dopravní policie, silniční správní úřad, kraj a dotčené orgány. „Takže si nemyslím, že by opravy a uzavírky byly nekoordinované. Vždy se o tom ví a žádá se velmi, velmi dopředu. Jsem hluboce přesvědčen, že jde o výjimečný stav.“

Politik souhlasí, že uzavírky si povolují jednotlivé kraje a subjekty. „Pokud se lidé nedomluví, tak k takovým situacím může docházet. Beru to jako podnět, třeba z této debaty vznikne i nějaký podnět pro nás, sněmovnu a legislativu, jak v této věci pomoci.“

„Nezbývá mi než tady poprosit řidiče o trpělivost. Slíbili jsme, že dálnice bude hotová do roku 2021, a abychom to stihli, tak opravy musí být opravdu hodně intenzivní. Řidiči tomu snad rozumí, všichni chceme mít dálnici hotovou co nejdříve,“ uzavírá Kolovratník.