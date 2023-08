Na D11 narazil bagr do mostu. Mezi 25. a 35. kilometrem je silnice do vyjádření statika uzavřená

Dálnici D11 na 31. kilometru ve směru na Hradec Králové ve středu odpoledne zablokovala nehoda bagru, která se stala při stavebních pracích. Bagrista zapomněl sklopit rameno a narazil jím do mostu. Utrpěl lehké zranění. Most je neprůjezdný. Do vyjádření statika je v obou směrech uzavřený i úsek dálnice mezi 25. a 35. kilometrem, řekla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Kostelní Lhota (Nymbursko) 13:29 30. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít