Mezi Sadovou a Hořicemi na Jičínsku začala stavba dalšího úseku dálnice v Královéhradeckém kraji

Začala stavba úseku dálnice D35 mezi Sadovou a Hořicemi. Zhruba 10 kilometrů dlouhý úsek bude dokončený jako první ze všech, které do pěti let propojí Jičín s Hradcem Králové. Dálnice pak má pokračovat na Pardubice, Olomouc a Lipník nad Bečvou. S celkovou délkou 210 kilometrů se stane druhou nejdelší dálnicí v Česku. Hořice 9:16 8. listopadu 2023

„Dámy a pánové, je to krásný moment. Nejen kvůli počasí, ale pro celý kraj,“ přivítal všechny tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Začala stavba úseku dálnice D35 mezi Sadovou a Hořicemi

Samotné zahájení stavby dalšího úseku dálnice se moc nelišilo od dalších podobných akcí - základní kámen, kladívka, občerstvení a zástupci těch, kterých se stavba dálnice bude týkat.

V jednom se tenhle úsek přeci jen liší - hotový by měl být rychle, říká ředitel ŘSD Radek Mátl. „Je uzavřen dodatek ze strany ŘSD a zhotovitele s termínem dokončení do konce roku 2025. Finální termín je 23. prosinec 2025. Ten by se měl stihnout ze strany zhotovitele.“

Nový úsek dálnice bude dlouhý 10,5 kilometru a než ŘSD otevře celou dálnici, bude sloužit například jako obchvat obcí Sadová a Klenice. Právě obcím na současné silnici I/35 se hodně uleví, po stávající komunikaci jezdí 13 tisíc aut denně.

Začala stavba úseku dálnice D35 mezi Sadovou a Hořicemi

Úplně všichni ale spokojeni nebudou, tuší nezávislý starosta Milovic u Hořic Vlastimil Hruška. „Máme tam motorest a také čerpací benzinovou stanici. Ti si myslím, že budou plakat, ale my určitě ne.“

Podle Vlastimila Hrušky i dalších starostů obcí, ležících na silnici I/35, bude dálnice pro místní jednoznačně obrovskou pomocí. I když stavba nebude pro některé bez rizika. „Z čeho máme obrovské obavy, to je, že tady máme vodárnu. Před ní se budou dělat pylony. Máme slíbeno, že se vyvrtají a hned zalijí betonem. Byl to to velký průšvih, kdyby obec přišla o vodu.“

„Je tam velký zdroj vody. Máme zde kemp a koupaliště. Všichni občané tam odtud berou vodu. To je jediné nebezpečí pro naši obec,“ dodává Vlastimil Hruška.

Starosta Milovic ale věří, že k tomu nedojde a že dálnice bude od konce roku 2025 přinášet obcím a lidem v nich jen benefity.