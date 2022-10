Nová mostní estakáda na D35 u Opatovic bude kvůli opravám dilatace čtyři týdny částečně zavřená

Mostní estakáda dálnice D35 u Opatovic nad Labem na Pardubicku bude čtyři týdny vždy v jednom směru zavřená. Stavební firma tam opravuje dilatační spáry. Provoz bude po celou dobu oprav zachovaný v obou směrech. Opatovice 19:12 10. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Částečná uzavírka D35 kvůli opravě dilatačních pásů na mostě | Foto: Josef Ženatý | Zdroj: Český rozhlas

Uzavírka směrem na Časy začala v neděli, stavební práce dnes ráno. Na začátku téměř kilometr dlouhé estakády jsou dilatační spáry, které je potřeba opravit. Dilatace se napíná a smršťuje podle tepelných podmínek. Aktuálně mezery mezi nimi nejsou stejné.

„Ukázalo se, že dilatační lamely nejsou usazené správně. Řidiči to ale během jízdy neměli šanci poznat,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Silničáři teď se stavební firmou zjišťují příčiny závady.

„Pro nás je to zkušenost pro další stavby. Každý most potřebuje přechodovou dilataci,“ řekl Rýdl. Dopravní omezení se budou během čtyř týdnů měnit. Stavební firma nejdřív opraví dilatace na straně dálnice směrem na Časy, pak se přesune na druhou stranu.

Zavřené budou vždy dva pruhy ze čtyřpruhové dálnice. Každý jízdní směr bude mít jeden pruh místo dvou. Úsek není v provozu ani rok. Pro silničáře jde o reklamaci. Dílo ještě není kompletně předané státu.

Náklady hradí firma, půjde o několik milionů korun. „My jsme informovali zhotovitele, že nejsme s tímto segmentem spokojení. Okamžitě jsme vyzvali zhotovitele, aby závadu odstranil. Za tohoto dopravního režimu se bude pracovat zhruba čtyři týdny,“ řekl Rýdl.

To potvrdila i mluvčí společnosti Strabag Edita Novotná: „Práce budou probíhat na spodní části konstrukce mostu. Kvůli bezpečnosti pracovníků je nicméně omezení provozu v daném místě nutné.“ Mostní estakádu stavělo sdružení firem Strabag, M-Silnice a SMP.

Tři čtvrtě roku starý most

Úsek dálnice D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Časy na Pardubicku je v provozu od 15. prosince loňského roku. Jeho výstavba začala v březnu 2019. Komunikace navazuje na třípatrovou křižovatku v Opatovicích z roku 2015.

Nová část dálnice je dlouhá 12,6 kilometru. Zahrnuje víc než kilometrovou estakádu přes záplavové území Labe. Kromě mostů jsou její součástí dvě mimoúrovňové křižovatky Rokytno a Časy, na trase jsou i čtyři okružní křižovatky.

Úsek umožní sjet ve směru od Prahy z dálnice D11 do Opatovic a pokračovat dál na Moravu, řidiči už nemusejí zajíždět do Hradce Králové nebo Pardubic. Trasa z Opatovic do Časů stála i s vícepracemi necelé čtyři miliardy korun bez DPH.