Noblesní dáma s čistým štítem. Osobnosti veřejného života se loučily s Dagmar Burešovou

Před zaplněným velkým sálem strašnického krematoria jako první promluvil předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Vzpomínal na Burešovou nejen jako na dobrou přítelkyni, ale i skvělou právničku a odbornici na pracovní právo.

„Jakmile po srpnu 1968 došlo k pracovním perzekucím, byla nepochybnou jedničkou při zastupování všech těch lidí. Nejenom známých a slavných, ale všech, kteří byli masově vyhazováni ze zaměstnání.“

Další řečník, advokát Tomáš Sokol, na Burešovou vzpomínal jako na ženu, která byla pro své kolegy morálním vzorem.

„K profesionalitě u ní patřila absolutní bezúhonnost. Byla to noblesní dáma, ale to hlavní, žena s čistým štítem. Proto mohla dělat to, co dělala,“ uvedl ve své řeči i Petr Pithart, porevoluční předseda vlády, v níž Burešová zastávala pozici ministryně spravedlnosti.

V této funkci se podílela na reorganizaci soudnictví a reformě vězeňství. Iniciovala také zákon o mimosoudních rehabilitacích. „Nastavila vlastně určitý způsob jednání se soudci, s justicí a se soudní mocí. Z našeho pohledu velmi dobře," ocenila její práci i po letech Daniela Zemanová, prezidentka Soudcovské unie ČR.

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský během posledního rozloučení s bývalou ministryní spravedlnosti Dagmar Burešovou. | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Její všeobecnou statečnost, veselou povahu a lidskost ocenila i ombudsmanka Anna Šabatová. „Jako advokátka zastupovala v procesu s mým mužem v roce 1969. To byl ten první proces. Před soudem stálo 19 lidí a 16 jich šlo do vazby. Ona přišla na první líčení a donesla tašku plnou pomerančů,“ vzpomínala.

Kromě významných advokátů, soudců a politiků, dorazili také junáci. Dagmar Burešová byla velkou příznivkyní skautingu a po jeho obnovení se stala starostkou českého Junáka. Zemřela 30. června po dlouhé nemoci. Bylo jí 88 let.

Noblesa,statečnost,spravedlnost. Tři slova, která podle předsedy ÚS Pavla Rychetského vystihují osobnost Dagmar Burešové. Zavzpomínat na ni přišli politici, právníci i skauti. @Radiozurnal1 @iROZHLAScz pic.twitter.com/lhNHtgZPES — Janetta Roubková (@janetta_r) July 11, 2018