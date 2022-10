Situaci nezvládá už ani střední třída. Reakce vlády je vlažná, říká předsedkyně odborářů Žitníková

Proč účast na sobotní demonstraci odborů nebyla tak vysoká, jak se očekávalo? Jak vláda na požadavky odborových organizací reaguje? A jak se konfederace odborových svazů staví k prezidentské kandidatuře předsedy Josefa Středuly? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byla Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče. Praha 0:10 11. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstrace odborářů | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nižší než očekávanou účast vysvětlil šéf ČMKOS Josef Středula tím, že lidé museli na směnu. Opravdu?

Je to pravda, třeba ve zdravotnictví taková situace je. Nedostatek zaměstnanců velmi často způsobuje to, že lidé mají například pouze jeden volný víkend.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Reakce vlády po sobotní demonstraci je zatím velmi vlažná, říká Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

Lidé jsou v práci přetížení, unavení, velice často už jim potom nezbývá síly na nic jiného a dají přednost rodině. Na druhou stranu se demonstrace účastnili například i rodiny s dětmi, kteří přijeli až ze severní Moravy nebo z Plzně.

Jaký myslíte, že posíláte sobotní akcí vládě vzkaz?

Myslím, že vláda by měla akci vzít hodně vážně, protože demonstrace nepořádají pouze odbory, ale i jiné iniciativy a další uskupení. Nespokojenost lidí, ale hlavně obavy o budoucnost v České republice, jsou poměrně velké.

To nejsou moje odhady, ale seriózní průzkum, který odhalil, že téměř 80 % občanů se v ČR bojí toho, co bude zítra. Bojí se cen potravin, cen energií, bojí se, jestli zvládnou zaplatit bydlení.

Odbory naplánovaly na začátek října demonstraci. Má přimět vládu k opatřením proti drahotě Číst článek

Nejistota je obrovská. Vláda by si to měla znovu uvědomit a také na to reagovat, koneckonců i o tom jsou požadavky odborů.

Máte od vlády nějakou reakci?

Zatím je reakce velmi vlažná, nicméně myslím si, že další jednání by určitě měla proběhnout a měli bychom se vrátit k tomu, jak bude vypadat odměňování zaměstnanců ve veřejných službách v příštím roce, jak bude vypadat minimální mzda, ceny potravin, energií a další.

Řekla jste důležitý fakt, že účastníky demonstrace pojí strach, strach z budoucnosti o důstojnou existenci. To jsou vaše slova. Je ale zodpovědné v lidech tento strach přiživovat?

Myslím, že ten strach nepřiživujeme, snažíme se jen názory lidí přenést na platformu, která současný problém může řešit. Po všech jednáních se snažíme objektivně informovat o tom, co jsme domluvili či nedomluvili s vládou a jak se situace může či nemusí vyvíjet. Chtěli jsme, aby vláda reflektovala to, z čeho mají lidé obavy.

„„Nejistota je obrovská. Vláda by si to měla znovu uvědomit a také na to reagovat.““ Dagmar Žitníková (Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče)

Podle statistických údajů roste počet chudých lidí, lidí, kteří jsou ohroženi chudobou a dnes situaci přestává zvládat už i střední třída. Raketově rostou ceny hypoték, mladí lidé nemají možnost dosáhnout na vlastní bydlení.

Ceny základních potravin neskutečně vzrostly, i ty opravdu nejzákladnější. Podle statistických srovnání stál olej v lednu okolo 29 korun, dnes stojí 80 korun, chleba stojí 45 korun. Lidé se obávají, že to nezvládnou. A neobávají se jenom ti nízkopříjmoví, obávají se i ti, kteří mají příjmy na úrovni třeba průměrné mzdy.

Je pro vás prezidentská kandidatura Josefa Středuly problematická? Neměl by se jako mluvčí odborářů upozadit? Neměl by po dobu kampaně za vás vystupovat někdo jiný?

Josef Středula byl zvolen předsedou konfederace. Jeho role je, aby přednášel na veřejnosti zájmy všech 31 odborových svazů a mnoho témat a jednotlivých námětů je propojeno, takže oddělit jeho prezidentskou kampaň od toho, že je předsedou ČMKOS, je velmi těžké. On to nejspíš také tak vnímá.

Na druhou stranu, když bychom se vrátili k některým minulým prezidentským kandidátům nebo ke kandidátům do Senátu, mnoho z nich byli také lidé, kteří pracovali pro odbory a kteří takto fungovali.