Dahlgren volal rodině, že se zabije. Jeho smrt už řeší americká ambasáda, říká vrahův advokát

Sebevraždu čtyřnásobného vraha Kevina Dahlgrena už řeší americká ambasáda. Američan v Česku odsouzený na doživotí za zabití rodiny, u níž bydlel, se oběsil ve čtvrtek na prostěradle. A to i přes to, že jeho cela byla pod zvýšeným dozorem. Jeho advokát Richard Špíšek v rozhovoru se serverem iROZHLAS.cz upozornil, že svůj záměr telefonicky oznámil rodině ve Spojených státech. Špíšek posléze varoval vězeňskou službu. Brno 13:40 12. ledna 2018

Vězeňská služba i americká ambasáda okomentovaly okolnosti Dahlgrenovy sebevraždy pouze v obecné rovině.

Vy jste s panem Dahlgrenem mluvil loni na podzim, měl jste signály, že se chce zabít?

Měl jsem takové signály, zejména od rodičů klienta. Písemně jsem na to upozorňoval jak věznici Valdice, tak Generální ředitelství vězeňské služby.



Na základě čeho došli Dahlgrenovi rodiče k takovým závěrům?

Z telefonických rozhovorů, když jim volal. Říkal jim, že se to chystá udělat, alespoň tak mi to tlumočili.



Jak vězeňská služba na vaše oznámení reagovala?

Dostal jsem písemnou reakci z věznice Valdice, ve které uvedli, že nařídili zvýšené kontroly jeho cely. Zřejmě učinili to, co učinit mohli.



Tušíte, proč sebevraždu spáchal? Bylo to kvůli vězení, nebo měl jiné psychické problémy, jak se ostatně ukázalo už dříve?

To se přiznám, nevím. Můj osobní názor je, že to pramenilo z jeho celkově špatného psychického stavu.



„Vězeňská služba umí ve výkonu trestu i vazby pracovat s lidmi, kteří mají nějaké psychické problémy. Jsou v péči našich psychologů, kteří se jim věnují přímo ve věznicích. Léčba může také probíhat přímo v našem zdravotnickém zařízení v Brně, kde je psychiatrické oddělení.“ Petra Kučerová (tisková mluvčí Vězeňské služby ČR)

Jak na vás působil, když jste ho viděl naposledy?

V té době byl krátce eskortovaný na psychiatrickém oddělení brněnské věznice. Už jen vzhledem k těmto okolnostem na tom psychicky dobře nebyl.



V dovolání k Nejvyššímu soudu mimo jiné žádáte o přeložení z výkonu trestu do detence. Myslíte, že kdyby k tomu došlo dříve, mohlo se sebevraždě předejít?

To jsou spekulace. Nevím, zda-li by mu to pomohlo po psychické stránce. Domnívám se ale, že s ohledem na způsob výkonu detence by se asi některé rizikové faktory eliminovat podařilo. Kupříkladu na psychiatrickém oddělení v Brně a myslím, že v detenci to bude obdobné, by asi neměl k dispozici prostěradlo. Tam je povlečení z takové papírové vlákniny, je tam možnost eliminovat takové události.

Zleva Dahlgrenův obhájce Richard Špíšek a rodiče | Foto: ČTK

Platí tedy prozatím neoficiální informace, že se oběsil na prostěradle?

Já to mám pouze z médií. Ve věznici Valdice mi sdělili, že mi telefonicky žádné informace nepodají, ať pošlu otázky písemně. (server iROZHLAS.cz u dobře informovaného zdroje tuto verzi ověřil)



„Velvyslanectví USA v Praze je obeznámeno s touto zprávou a poskytne náležitou podporu, která odpovídá konzulární odpovědnosti vůči americkým občanům na celém světě. Vzhledem k ohledům na soukromí, nebudeme tuto záležitost dále komentovat. “ Eduard Findlay (tiskový mluvčí Velvyslanectví USA v České republice)

Jste už v kontaktu s rodinou pana Dahlgrena?

Informoval jsem je e-mailem již včera, kdy jsem to měl potvrzeno z neoficiálních zdrojů na 99 procent. A vím, že je již informována ambasáda Spojených států.



Chystají rodiče v souvislosti se sebevraždou nějaké kroky?

To zatím nevím, nemám zpětnou reakci.



Řeší už případ americká ambasáda u nás?

Vím, že to řeší a angažují se v tom. Počítám, že se určitě spojíme.

Sebevraždu čtyřnásobného vraha Kevina Dahlgrena ve věznici Valdice vyšetřují kromě policie také Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) a vnitřní orgány vězeňské služby, uvedla v pátek ČTK.