Dálnice D1 u Brna se má za tři roky rozšiřovat. Silničáři plánují, že místo čtyř pruhů bude mít šest

Za tři roky chce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začít rozšiřovat dálnici D1 u Brna ze čtyř na šest pruhů. Změna se má dotknout téměř třicetikilometrového úseku mezi sjezdy na Kývalku a na Holubice. Silničáři si nedávno u projektantů objednali aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí. Chtějí začít stavět v roce 2021. Brno 18:52 28. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejblíže k výstavbě jsou podle silničářů části mezi exity Brno-centrum a Brno-jih, což je mezi kilometry 194 až 196. Ilustrační foto | Foto: Olga Štrejbarová | Zdroj: Český rozhlas

Stávající čtyři pruhy na dálnici D1 u Brna podle řidičů, které oslovil Radiožurnál, často nedostačují. Dálnice, která je využívaná i jako jižní obchvat města, tak bývá často ucpaná.

„Kamiony jsou tam pořád, v neděli je to trochu lepší, ale soboty bývají hodně špatné,“ popsala jedna z řidiček. „Jakmile se tam něco stane, jakmile je problém, tak je to hned ucpané. Kdyby bylo rozšíření, tak by to bylo dobré,“ dodal další motorista.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dálnice D1 u Brna se má za tři roky rozšiřovat. Místo čtyř pruhů bude mít šest, plánují silničáři. Natáčel Tomáš Kremr

Ředitelství silnic a dálnic chce začít s rozšiřováním dálnice D1 v Brně začít za tři roky.

„Nejblíže k výstavbě jsou části mezi exity Brno-centrum a Brno-jih, což je mezi kilometry 194 až 196, a připojení průmyslové zóny na Černovické terase k dálnici D1. U těchto staveb je předpoklad zahájení v roce 2021,“ upřesnil pro Radiožurnál mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Právě mezi 194. a 196. kilometrem, tedy mezi Vídeňskou ulicí a dálnicí D2, je silnice nejvytíženější. Denně tudy projede téměř 70 tisíc aut. Jde zároveň o první úsek ze sedmi, který dělníci rozšíří.

„Velká realizace jednotlivých staveb se různí od dvou do tří let. Celkové stavební náklady na rozšíření D1 by měly přijít maximálně na 18,5 miliardy korun,“ dodal Rýdl.

Rozšíření dálnice D2

Proměna silniční sítě u Brna se týká i dálnice D2. S jejím rozšířením na šest pruhů počítají silničáři u prvních téměř pěti kilometrů u Brna. Do toho Ředitelství silnic a dálnic vymýšlí napojení D2 s nedokončenou dálnicí D52 na Vídeň.

„Jižní tangenta, úsek zhruba 5,5 kilometru mezi Rajhradem a dálnici D2, po kterém se bude jezdit dohromady po čtyřech pruzích,“ přiblížil Rýdl.

Odborníci a policie by uvítali reflexní prvky v obcích. Ministerstvo nechce zatěžovat lidi další povinností Číst článek

Ředitelství silnic a dálnic si v listopadu zadalo zpracování technické studie a dalších podkladů potřebných pro vznik nové jižní dálniční spojnice. Jak ale správci silnic upozorňují, zmíněné práce jsou v tuto chvíli ve velmi rané fázi příprav.

Naopak za dva týdny by mělo být jasněji ohledně vedení dalších dvou důležitých tahů. Dálnice D43 u Brna a Jihozápadní tangenty od Ostopovic z dálnice D1 k dálnici D52.

„Důležitá uzemní studie je hotová, 10. 12. proběhne prezentace výsledků této studie. A tam padne odpověď, zdali nebo jak moc je potřebná Jihozápadní tangenta a jak si stojí obě základní varianty v úseku Kuřim a D1, to znamená Boskovická brázda a bystrcká stopa,“ řekl Radiožurnálu náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Martin Maleček (za Starostové pro jižní Moravu).

Zpracovaná studie poslouží pro aktualizaci zásad územního rozvoje, tedy zjednodušeně řečeno krajského územního plánu. Maleček už teď počítá s tím, že ať už studie navrhne jakékoli trasy nových silnic, budou se proti tomu některé z názorových stran vymezovat a v dalším řízení odvolávat.