Dálnice D1 na Vysočině je stále uzavřená. Těžká technika na místě začíná odklízet napadané stromy

„Na místě je přítomná těžká technika na úklid komunikace. Kdy bude úsek dálnice opět průjezdný nedokážu odhadnout,“ uvedl operační důstojník dálniční policie ve Velkém Beranově.

Reportér Radiožurnálu Milan Soldán z místa hlásí, že dělníci už rozřezávají popadané stromy. Kolem půl sedmé dorazil na místo také harvestor - stroj určený k těžbě dřeva.

„I díky tomu by mohla být dálnice znovu brzy průjezdná. Bavil jsem se se dělníky a odhadovali, že by to mohlo být o půl hodny dříve," řekl Soldán. Ředitelství silnic a dálnic počítalo s obnovením provozu v 8.00.

Uzavřený zůstává zatím i kilometrový úsek levého jízdního pruhu ve směru na Prahu na 128. kilometru. Uzavírky kvůli silnému větru, který lámal a vyvracel stromy, byly na dálnici opakovaně ve čtvrtek.

Úsek mezi 119. až 134. kilometrem na Brno je uzavřený od čtvrtka od 17:30. Podle mluvčí policie Dany Čírtkové lze sjet ve směru na Brno z dálnice ve Velkém Beranově a znovu se na ni vrátit u Měřína.