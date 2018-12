Buď dokončíte opravy D1 u Humpolce do pondělí, nebo o zakázku přijdete, pohrozil ministr Ťok firmě

Ministr dopravy Dan Ťok pohrozil česko-italské firmě, která modernizuje dálnici D1 u Humpolce. Buď dokončí práce na rozestavěném úseku do pondělí, nebo jim zakázku sebere. Zpoždění prací je totiž jedním z hlavních důvodů, které zapříčinily několikadenní kalamitní stav na D1 na Vysočině. V pátek je dálnice už průjezdná. Praha/Humpolec 10:00 14. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr dopravy Dan Ťok | Zdroj: Úřad vlády ČR

Omezení u Humpolce zůstaly na dálnici i přes zimu. Sdružení firem, které provádějí opravy na D1 právě zde, jako jediné nestihlo dokončit práce před zimním obdobím. Zažádaly proto o výjimku, aby mohly pracovat až do 4. ledna. Po dopravních kolapsech na tomto úseku v minulých dnech ale ministr dopravy Ťok řekl, že mají tři dny na dokončení oprav.

Kvůli nesprávnému postupu vznikly na mnoha místech stavby pod cemento-betonovou deskou silnice díry o délce až 55 metrů a hloubce do 20 centimetrů. Na poškozenou vozovku teď proto není možné pustit auta.

Ministr dopravy Ťok také zvažuje zakázat řidičům kamionů jízdu v levém pruhu na dálnicích, a to včetně předjíždění. Takový zákaz by podle něj zatím mohly operativně vynucovat dopravní značky.

„Debatujeme o tom, jak to udělat. Nejrychlejší metoda by mohla být, že tam prostě dáme co nejdřív značku a zejména přes Vysočinu bychom k tomu přistoupili rychle. Určitě to bude chtít ještě další legislativní řešení,“ popsal ministr pro Radiožurnál.

Zatím není jasné, jestli chce ministerstvo zákaz uplatňovat celoročně nebo jen při nepříznivých podmínkách. Šéf Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa k tomu řekl, že jeho úřad se kloní k celoročnímu zákazu.

Sdružení československých mezinárodních automobilových dopravců není podle svého mluvčího Martina Felixe proti. Zákaz ale dopravci nechtějí všude.

„V některých úsecích, které budou vyhodnoceny jako rizikové, nemáme nic proti tomu, aby byly umístěny zákazové značky. Na druhou stranu bych chtěl ale varovat předtím kvůli jedné kalamitě přijmout paušální zákaz.“

Ministr Ťok taky ve spolupráci s policií chystá krizový scénář, který by měl operativně zabránit vjezdu kamionů na dálnici, pokud se na ní začnou tvořit kolony.