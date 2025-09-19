Dálnice D1 je neprůjezdná u Vyškova směrem na Ostravu. Silnici blokuje po nehodě vysypaný náklad

Na dálnici D1 na 229. kilometru u Vyškova se ve směru na Ostravu v pátek odpoledne po nehodě dodávky a kamionu vysypal náklad, dálnice je neprůjezdná. Nehoda je bez zranění. Řekl to mluvčí policie Bohumil Malášek. Tvoří se kolony.

Vyškov Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

dálnice D1, Koberovice, ilustrační foto

Nehoda je bez zranění (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nehoda se stala kolem 15.00, a to mezi sjezdy Vyškov-západ a Vyškov-východ. Vzhledem k hustému provozu se utvořila kolona. Místo nehody se objíždí přes Vyškov, i ten je však aktuálně velmi špatně průjezdný a také tam se tvoří kolony.

Web Ředitelství silnic a dálnic ČR Dopravniinfo.cz odhaduje, že by omezení mohlo skončit kolem 19.00.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme