Dálnice D1 je neprůjezdná u Vyškova směrem na Ostravu. Silnici blokuje po nehodě vysypaný náklad
Na dálnici D1 na 229. kilometru u Vyškova se ve směru na Ostravu v pátek odpoledne po nehodě dodávky a kamionu vysypal náklad, dálnice je neprůjezdná. Nehoda je bez zranění. Řekl to mluvčí policie Bohumil Malášek. Tvoří se kolony.
Nehoda se stala kolem 15.00, a to mezi sjezdy Vyškov-západ a Vyškov-východ. Vzhledem k hustému provozu se utvořila kolona. Místo nehody se objíždí přes Vyškov, i ten je však aktuálně velmi špatně průjezdný a také tam se tvoří kolony.
Web Ředitelství silnic a dálnic ČR Dopravniinfo.cz odhaduje, že by omezení mohlo skončit kolem 19.00.