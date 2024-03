Dálnice D1 je po demolici mostu u Řehořova znovu průjezdná. Zatím jedním pruhem v každém směru

Plně by měla být dálnice průjezdná od pondělí, nyní ještě dělníci na místě stále pracují, proto je provoz omezený. Nadjezd z roku 1979 byl na 126. kilometru dálnice. Sloužil k přejezdům zemědělských strojů na pole a místním lidem, odstraněný byle kvůli špatnému technickému stavu. Delší dobu byl zavřený.

K vlastnictví mostu se nikdo nehlásil, majitele neurčil ani soud. Vloni nařídilo demolici ministerstvo dopravy. Náhradu za nadjezd ředitelství podle listopadového vyjádření Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) stavět nebude.

Dálnici D1 na Jihlavsku v noci uzavře demolice mostu, místní se s ním přišli rozloučit se svíčkou Číst článek

„My bychom ho i postavili, ale potom nastává problém v tom, že by jej někdo musel spravovat, protože ŘSD má v majetku jen dálnice a silnice I. třídy. A o správu nadjezdu zatím nikdo neprojevil zájem,“řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Místní lidé nový most chtějí. Předseda osadního výboru v Řehořově a člen petičního výboru za obnovu nadjezdu Jan Rathouský ČTK sdělil, že účastníci plně respektují rozhodnutí ministerstva dopravy ohledně nařízení demolice. Místní podle něj ale chtějí zachovat přístup na druhou stranu dálnice, případně se kvůli tomu obrátí i na soud.

Vesnice Řehořov spadá pod městys Kamenice s 1900 obyvateli. Starostka Hana Krejčová (KDU-ČSL) potvrdila, že městys stojí o nový nadjezd. „Zatím jsme nikam nepokročili,“ uvedla k dosavadním jednáním se zástupci státu. Most by podle ní mohl do budoucna sloužit také jako obslužná komunikace pro vysokorychlostní železnici, která tam má být.

Zemědělci teď na pole jezdí po delší trase, přejíždějí kvůli tomu i po frekventované silnici 602. Demolice nadjezdu bude stát 2,45 milionu korun bez daně z přidané hodnoty.