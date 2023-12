‚Nevím, kdy dojedu, Brno.‘ Řidiči kamionů stojí v dlouhých kolonách kvůli rozšíření dálnice

Rozšiřování dálnice D1 u Brna na šest pruhů způsobuje velké problémy přepravním firmám. Kamiony stojí denně v kolonách, často vznikají už třicet kilometrů před krajským městem. Dostat se za modernizovaný úsek trvá i několik hodin. Problémy se kvůli tomu tvoří taky na dálnici D2, která se s D1 kříží. Silničáři řidičům kamionů vzkazují, že to v pomalejším pruhu se zákazem předjíždění bohužel musí vydržet. Brno 22:10 13. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozšiřování dálnice D1 u Brna | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

„Bývá to nejhorší v pondělí, úterý. Snažím se vyhýbat Brnu, ale když jsme firma z Brna, tak to nejde úplně,“ popisuje řidič Karel Dvořáček. Jede po dálnici D2 a veze do Brna trafostanici z Hodonína.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kvůli rozšiřování dálnice na šest pruhů mají řidiči kamionů problém kvůli nejen s dodržováním termínů doručení zboží, ale taky bezpečnostních přestávek

Brno je teď pro řidiče jednou velkou neznámou. „Když se ptá dispečer, kdy tam budu, tak říkám, že nevím – Brno.“ Potíž je to i pro majitele přepravní firmy Michala Růžičku. „Zejména u produktů chemických je to komplikované, protože do chemiček jezdíme na časové okno. Jestliže tam v termínu nepřijedeme, tak musíme odložit vykládku, protože cyklus zpracování toho produktu je složitější a musíme třeba vykládat až další den.“

Nevyzpytatelné stání v kolonách pak řidičům narušuje plány na povinné přestávky: „Neví, jestli bude čekat půl hodiny, hodinu, dvě. Jestli najít první místo, kde sjet a udělat bezpečnostní přestávku, nebo pokračovat v jízdě v koloně,“ dodává.

Růžička si myslí, že Ředitelství silnic a dálnic stavbu u Brna dostatečně dobře nenachystalo, a to i z pohledu objížděk nebo odstavných míst pro kamiony, kterých je málo – což potvrzuje i řidič Karel Dvořáček. „Pak se dělají pauzy, kamiony stojí na nájezdech, na sjezdech, kde vás policie potom přijde vyhodit. Ale co máte dělat? Musíte dodržet pauzy, ale zároveň tam nesmíte stát. Takže to je neřešitelný problém.“

Máme málo odpočívadel

Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl si uvědomuje, že kapacity odpočívadel jsou nízké, ale krčí rameny, že ani provizorní řešení teď není reálné. „Příprava a výstavba odpočívek je u nás mnohdy těžší než výstavba dálnice. Obce a spolky proti tomu protestují,“ myslí si.

D1 u Brna je zúžená kvůli dostavbě třetího pruhu. Místo, kde se denně tvoří kolony, se nedá objet Číst článek

Někteří šoféři si myslí, že by pomohlo omezit vjezd pro tranzitní dopravu, tedy zahraniční dopravce, kteří Českem jen projíždí. Navrhují třeba zdražení mýta pro cizince, aby se jim průjezd Českem nevyplatil. To ale podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) možné není. „Není možné, aby naši dopravci měli jinou výši mýta než ostatní dopravci. To by totiž podobným způsobem mohli postupovat v Německu i v jiných státech. Musí to mít jednotné parametry.“ Kupka říká, že vše, co silničáři můžou pro plynulost průjezdu kolem Brna udělat, tak dělají.

Za několik týdnů třeba začne platit nová úprava provozu na dálnici D2 a situace se jen tak nezlepší. Příští rok má začít přestavba samotného křížení dálnic D1 a D2. Postupná stavba šesti pruhu mezi Holubicemi a Kývalkou je naplánovaná do roku 2030.