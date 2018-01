Dálnice D1 na Prahu se částečně rozjela, kolona na Vysočině má stále 20 kilometrů

Ve směru na Prahu bouralo v úterý ve dvou místech 24 nákladních a devět osobních aut. Zablokován byl úsek mezi dálničními exity 104 Větrný Jeníkov a 90 Humpolec.

Před 99. kilometrem D1 u Větrného Jeníkova už policie v poledne uvolnila dálniční nájezd na 112. kilometru směrem na Prahu. „Průjezdný je aktuálně i nájezd a sjezd na 104. kilometru,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Přesto je na dálnici v tomto směru pořád dlouhá kolona aut, podle údajů měří více než 20 kilometrů.

„Vyprošťovacím firmám se velmi obtížně daří místo zprovoznit, protože to tam klouže a technika si s nákladními vozidly, která jsou do sebe zaklíněna, velmi těžko dokáže rychle poradit," řekla už dříve Čírtková.

Deset zraněných

Policejní hlídky večer umožnily odjezd z dálnice osobním vozům čekajícím v koloně směrem na Prahu, kamiony na D1 zůstaly.

Havarovaná vozidla byla zaklíněna, kvůli jejich odstranění nasadili záchranáři těžkou speciální techniku. Pro osobní auta zablokovaná směrem na Prahu policie později odpoledne upravila sjezd odstraněním středových svodidel na 100. kilometru dálnice.

Auta přejížděla v protisměru ke sjezdu z D1 u Jihlavy, řidiči mohli na dálnici najet zpátky na 90. kilometru u Humpolce.

Záchranáři přepravili z dálnice do nemocnic v Pelhřimově a Jihlavě deset zraněných lidí. „Šlo o jedno středně těžké a devět lehčích zranění," uvedla ředitelka krajských záchranářů Vladislava Filová.

Záchranka odvezla z D1 kvůli vyšetření také jedno dítě, u něhož zranění zjištěno nebylo.

Uzavřená D35

Dálnice D35 mezi Velkým Újezdem a Přáslavicemi na Olomoucku je od úterního rána uzavřena kvůli tragické nehodě s chodcem. Do bezvládného těla ležícího na vozovce najel dnes ráno řidič osobního auta. Střet oznámil policii v domnění, že jde o zvíře. Policisté však na místě našli mrtvého člověka, řekla krajská policejní mluvčí Marie Šafářová. Dálnice je uzavřena kvůli vyšetřování nehody.

Okolnosti nehody policisté nyní vyšetřují, zatím neznají ani totožnost mrtvého, kterou nyní zjišťují. „Z tohoto důvodu byla dálnice na 282. kilometru ve směru od Ostravy na Olomouc uzavřena. Provoz je odkláněn na objízdné trasy,“ doplnila policejní mluvčí.

Vysočina

Silnice na Vysočině jsou kvůli sněhu sjízdné s velkou opatrností. V části kraje je doprava hustší kvůli tomu, že pořád stojí dálnice D1 na 99. kilometru u Větrného Jeníkova na Jihlavsku směrem na Prahu. Ráno také kamiony blokovaly silnici II/602 u Olešné na Pelhřimovsku a spojnici mezi Jihlavou, Větrným Jeníkovem a Petrovicemi směrem na Štoky na Havlíčkobrodsku, řekl Vít Kryštof z dispečinku krajské správy a údržby.

Teploty se na Vysočině ráno pohybovaly mezi minus jedním stupněm a nulou, místy sněžilo. Na silnicích byl rozbředlý nebo ujetý sníh. „Nákladní auta mohou mít na čerstvém sněhu problémy,“ upozornil Kryštof. Silničáři mají venku všech 119 sypačů. V noci na úterý čistilo vozovky i kolem 30 traktorů s radlicemi, nejvíc jich jezdilo na Žďársku.

Jižní Morava

Policisté v Jihomoravském kraji řešili od úterý do dnešního rána kvůli počasí na 200 nehod. Do půlnoci se jich stalo 189, za úterý jich do 7.30 ráno bylo sedm. Při nehodách se zranilo více než 20 lidí.

Rozbředlý sníh pokrýval ráno silnice v Jihomoravském kraji. Přes noc nasněžilo. Řidiči by měli dbát zvýšené opatrnosti. Silničáři v Brně použili na ranní posyp 120 tun posypové soli, uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Leoš Chasák. Pro vozidla nad 12 tun je uzavřená silnice z Podomí do Vyškova.

Krajský koordinátor Kordis JMK v úterý k 6.00 uvedl, že komunikace pro provoz linek na jižní Moravě jsou sjízdné s opatrností a že neeviduje žádné významnější zpoždění. Na Blanensku je snížená dohlednost kvůli srážkám.

Plzeňsko

V příhraničních okresech Plzeňského kraje celou noc sněžilo, napadlo zhruba deset centimetrů nového sněhu. Problémy mohou mít kamiony v kopcích. Pro osobní vozy jsou ale všechny silnice sjízdné. „Ve vyšších polohách nad 600 metrů nad mořem, spíše na silnicích druhé a třetí třídy, je to pro kamiony na hraně,“ řekl dispečer krajské správy a údržby silnic Jiří Slapnička.

Zlínsko

Vozovky ve Zlínském kraji jsou po nočním sněžení sjízdné se zvýšenou opatrností. Především na silnicích nižších tříd leží místy rozbředlá, případně zledovatělá vrstva sněhu. Cesty udržované inertním posypem pokrývá uježděný sníh. V regionu do 9.00 platí výstraha meteorologů před tvorbou náledí. Řidiče by mohlo potrápit především na Vsetínsku, vyplývá z dnešních informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Karlovarsko

Silnice v Karlovarském kraji jsou po nočním sněžení sjízdné se zvýšenou opatrností. Na některých místech kraje stále sněží a hrozí i námraza. Vyplývá to z dat serveru Dopravniinfo.cz. Meteorologové varují před tvorbou sněhových jazyků na horských silnicích. S horší sjízdností by měli řidiči počítat i na dálnici D6 a silnicích první třídy. Na silnici 21 z Chebu na Plzeň u Velké Hleďsebe komplikuje situaci dopravní nehoda nákladního auta, další nehody zatím v kraji hlášeny nejsou. Sníh a námraza může řidičům dělat problémy mimo jiné na silnici 13 z Karlových Varů na Chomutov v okolí Damic.