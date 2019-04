Na dálnici D1 u Prahy začala platit obousměrná omezení. Opravy potrvají do konce května

Na D1 u Prahy kolem křížení s Pražským okruhem začala v sobotu ráno platit omezení kvůli opravám. Policisté zatím nezaznamenali dopravní komplikace ve směru do Prahy ani z Prahy. Očekávají je spíše v neděli odpoledne, kdy se lidé budou do Prahy vracet z víkendu, uvedl středočeský policejní mluvčí Zdeněk Chalupa. Rekonstrukce vozovky začne v pondělí a potrvá do konce května.

Praha 14:43 13. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít