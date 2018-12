Problémový úsek D1 se musí hned rozšířit, požaduje Ťok. Chce vyměnit firmu, která dálnici opravuje

Problémový úsek D1 na Vysočině se okamžitě rozšíří, aby vznikl plnohodnotný pruh a úsek se dal dobře udržovat. Svodidlo se posune o metr až metr a půl dopředu. Novinářům to po ranní schůzce s šéfem Ředitelství silnic a dálnic řekl ministr dopravy Dan Ťok za ANO. Současnému zhotoviteli má zároveň v pondělí odejít výzva o vyhazovu. Firma Geosan ale uvedla, že stavební práce na D1 budou v pondělí pokračovat. Praha 9:32 17. 12. 2018 (Aktualizováno: 10:25 17. 12. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr dopravy Dan Ťok | Zdroj: Úřad vlády ČR

„Předpokládám, že dneska té firmě odejde výzva, že ji z té stavby vyhazujeme a budeme hledat zhotovitele, který ten úsek dokončí. Já bych rád, aby to bylo co nejdřív,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Chce, aby se situace na dálnici stabilizovala. Stát má podle jeho odhadu v rezervě deset procent z celkové částky, které na aktuální úpravy využije. Celková zakázka modernizace úseku činila 1,75 miliardy korun.

Ředitelství silnic a dálnic minulý týden vyzvalo stavební firmy, které modernizují úsek D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem, aby práce od pondělí přerušily. Pokud tak neučiní, ukončí s nimi stát smlouvu.

Dan Ťok, @min_dopravy, se rozhodl vyhodit firmu, která opravuje #D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem.



Zakázku za 1,75 mld Kč provádí sdružení tvořené italskou firmou Toto Costruzioni Generali a české stavební společnosti Geosan Group.

Oprava nabrala velké zpoždění a práce spolu se sněžením minulý týden komplikovaly dopravu, která zkolabovala. Zakázku provádí sdružení tvořené italskou firmou Toto Costruzioni Generali a české stavební společnosti Geosan Group.

Firma Geosan v ranním prohlášení uvedla, že stavební práce na problémového úseku D1 budou v pondělí pokračovat.

„Ve středu 12. prosince bylo pracovníky ŘSD rozhodnuto o zastavení stavebních prací z důvodu zásadní změny klimatických podmínek, nebylo možné provádět ani zásypy ani montáž středových svodidel,“ uvedl výkonný ředitel Geosan Group Ivan Havel.

Doplnění podloží betonového krytu v úseku dlouhém 600 metrů pomocí nízkotlaké injektáže firma nabízela ŘSD před třemi týdny, ŘSD to ale podle ní zásadně odmítlo a trvalo na vybourání části betonové vozovky, doplnění podloží a provedení nové konstrukce vozovky.

Ve čtvrtek večer pak Ředitelství silnic a dálnic požádalo o provedení sanace podloží nízkotlakou injektáží.

„Požadavek na provedení těchto činností během víkendu nikdy komunikován nebyl, patrně proto, že je nesmyslný,“ uvedl Geosan ve zprávě.

Práce budou zahájeny v pondělí, a pokud ŘSD odsouhlasí pracovní postupy, budou ukončeny do konce roku. Firma chce dostát svým závazkům a dílo v roce 2020 dokončit a předat.

Opožděné opravy

Problémový úsek u Humpolce měl být podle Ředitelství silnic a dálnic hotový už v polovině listopadu.

„Vzhledem k tomu, že je to nejvýše položený úsek D1 mezi Prahou a Brnem, tak tam měli původně končit 15. listopadu, ale požádali o prodloužení harmonogramu do dnešního dne, na což jsme přistoupili. Teď ale žádají o další prodloužení, to už je pro nás problematické,“ uvedl pro Radiožurnál mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

O víkendu se navíc na tomto úseku podle něj prakticky nepracovalo. „Byli tam naši experti, náš technický dozor investora a byli jsme tam prakticky sami,“ popsal Rýdl.

Pokud pondělní jednání se zhotovitelem zkrachují, má podle něj Ředitelství silnic a dálnic připraveno jiné technické řešení.