Dálnici D1 na Jihlavsku v noci uzavře demolice mostu, místní se s ním přišli rozloučit se svíčkou

Dělníci v noci na neděli zbourají most přes dálnici D1 u Řehořova na Jihlavsku. Úsek mezi Velkým Beranovem a Měřínem bude proto od 21 hodin do nedělních 9 hodin ráno zcela uzavřený. Most je totiž podle Nejvyššího kontrolního úřadu v havarijním stavu. Místní se s ním proto přišli rozloučit, a také dát najevo svůj nesouhlas s tím, že Ředitelství silnic a dálnic neplánuje jeho náhradu. Jihlava 20:22 23. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demolovaný most u Řehořova | Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Řidiči budou muset sjet ve Velkém Beranově při jízdě směrem na Brno, nebo v Měříně při jízdě směrem na Prahu. Objízdná trasa pro osobní automobily povede přes obce Zhoř, Stáj, Arnolec a Černá s tím, že se v Arnolci budou muset kvůli prudké zatáčce dělit, proto řidiči jedoucí směrem na Brno pojedou směrem k obci Jersín. Objízdné trasy na svém webu zveřejnilo Ředitelství silnic a dálnic.

Demolice místo plánované rekonstrukce. Zničenou kolonádu v Lázních Libverda nahradí její kopie Číst článek

Auta nad tři a půl tuny úsek objedou přes obec Řehořov, a to v obou směrech. Na dvou místech této trasy ale musí počítat s kyvadlovým provozem kvůli nižší zatížitelnosti silnice.

Problém u mostu podle Nejvyššího kontrolního úřadu spočívá v napínacím lanu, které celou konstrukci drží pohromadě. Do budoucna by tak na něm nebylo možné zajistit silniční nebo zemědělský provoz.

Přemostění totiž prakticky bylo užíváno hlavně při cestě na pole, které od obce Řehořov leží přes dálnici. Přes most navíc vedla i turistická trasa. I proto obyvatelé usilovali o to, aby Ředitelství silnic a dálnic za zbouraný most postavilo náhradu. To ale není v plánu, ředitelství pouze nabídlo pomoc s administrativou v případě, že by si obec výstavbu zajišťovala sama.

Osadní výbor v Řehořově chce nicméně za obnovu mostu dál bojovat, dálnice totiž katastr protíná a kvůli ní už v minulosti k polím ostatní přístupové trasy zmizely.

Obyvatelé obce se proto večer u mostu sešli, aby se s ním rozloučili. Shromáždění tak ale plní i jistou formu protestu proti demolici, kterým chce osadní výbor ukázat, že trvá na náhradě přemostění. Místní zapalují svíčky, nechybí ani občerstvení. Hasiči rozdělali i oheň, na kterém si účastníci posledního rozloučení mohou i něco opéct.