Na dálnici D1 proběhnou o víkendu noční uzavírky. Řidiči se zdrží 20 minut v obou směrech

Na dálnici D1 mezi Humpolcem a Koberovicemi v sobotu začnou noční uzavírky kvůli stavbě mostů. Od 21.00 budou stavbaři postupně osazovat deset nosníků na 88,4 kilometru. Auta bude policie zastavovat v jednom a pak v druhém směru vždy na 20 minut. Práce by měly skončit do nedělních 10.00. Ve stejném úseku D1 budou krátkodobé uzavírky i z neděle na pondělí. Objízdné trasy nebudou stanoveny. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

