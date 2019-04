Dálnice D10 ve směru na Prahu po nehodě stojí. Uzavírka potrvá podle silničářů do půl šesté

Dálnici D10 na Mladoboleslavsku zablokovala v pátek kolem poledne na 36. kilometru ve směru na Prahu nehoda nákladního auta s vlekem. Obešla se bez zranění, provoz byl asi po 20 minutách obnoven. Poté ale policisté museli dálnici kvůli odklízení následků nehody znovu uzavřít, řekla policejní mluvčí Lucie Nováková. Mladá Boleslav 15:35 12. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dopravní zácpa na německé dálnici | Foto: Michaela Rehle | Zdroj: Reuters

„Objízdná trasa vede přes Brodce, ale jsou tam velké dopravní komplikace, ze všech směrů je to v pátečním silném provozu ucpané. Bude to minimálně ještě tři hodiny uzavřené, protože odklízecí práce se zkomplikovaly,“ uvedla mluvčí před 14.00. Řidiči by se podle ní měli raději zvolit jinou trasu.

Policie ČR

@PolicieCZ V důsledku havárie nákladního vozidla a odklízení jejich následků je dálnice D10 uzavřena ve směru na Prahu, možnost sjet na 39.km a znovu se napojit na 33.km.