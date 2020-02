Ministr Havlíček nenechá Poláky na hranicích čekat. Dokončení dálnice D11 slibuje do roku 2026

Dálnice D11 by měla končit na česko-polské hranici u Královce na Trutnovsku, kde se napojí na polskou dálniční síť, do roku 2026. Ve středu to řekl na staveništi D11 u Hradce Králové ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Jeho předchůdce Vladimír Kremlík (za ANO) v listopadu uvedl termín do konce roku 2028. Uspíšení výstavby D11 je nutné, protože Poláci by s plánovanou silnicí S3 mohli být na hranicích dříve. Hradec Králové 15:25 26. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Je pravděpodobné, že zprovoznění polské dálnice bez návaznosti na české straně by zkomplikovalo dopravu na Trutnovsku.

„Musíme se tam dostat v průběhu roku 2025, protože je velmi pravděpodobné, že Poláci tam budou v roce 2024, a my bychom mezi tím neměli mít prostoj. Zvládneme to finančně, organizačně. Jediná věc, co nám zbývá dotáhnout, jsou výkupy pozemků,“ řekl Havlíček.

Zbývá 63 kilometrů

D11 z Prahy do Hradce Králové a na státní hranici s Polskem začal stát budovat v roce 1978 a od roku 2017 dálnice končí v Hradci Králové. Ve výstavbě jsou dva úseky z Hradce Králové do Jaroměře o celkové délce 22,4 kilometru. Z plánovaných 154 kilometrů dálnice se jezdí zhruba po 91 km.

Úsek D11 z Jaroměře na státní hranici o délce 40,8 kilometru je rozdělen na úseky Jaroměř - Trutnov a Trutnov - hranice. O něco dříve by měla začít stavba druhého úseku, předpoklad je rok 2024. Úsek Trutnov - hranice má délku 21,2 kilometru.

V úseku z Trutnova na státní hranici s Polskem má dálnice od ledna pravomocné územní rozhodnutí. Ředitelství silnic a dálnic již zpracovává dokumentaci pro stavební povolení a letos zahájí výkupy pozemků.