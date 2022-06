Nejčastěji dvě tuny navíc, nejvíc 42. Silničáři na dálnicích D2 a D8 zavedli váhy a pokutují přetížené kamiony

Tisíce přetížených kamionů měsíčně zaznamenávají vysokorychlostní váhy na dálnicích D2 a D8. Jak zjistil Český rozhlas, technologii naplno zprovoznilo Ředitelství silnic a dálnic letos na jaře. Soustava kamer a čidel trestá majitele příliš těžkých nákladních aut, která ničí vozovku. „Nejpřetíženější auto, které jsme zatím zachytili, mělo navíc 42 tun,“ říká Jan Vitula (nez.), starosta Židlochovic, kde přestupky z D2 vyřizují. Brno/Lovosice 10:45 16. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dálnice D8 | Foto: Jan Bachorík | Zdroj: Český rozhlas

„Pokuta je obvykle od 9 do 27 tisíc korun, záleží na tom, jak jsou přetížené nápravy,“ doplňuje Vitula pro Český rozhlas Brno.

Nejčastěji úředníci odhalí převýšení limitu o dvě tuny. Poslali za to zatím asi 800 pokut. Měsíčně jich rozdají zhruba 200. Půlku rozdaných pokut už hříšníci z dálnice D2 zaplatili. Většina z nich mířila do zahraničí. Zatím je úřad nemusel vymáhat.

„Děláme to tak, že je ztotožňujeme přes ministerstvo dopravy. Funguje to, není to úplně jednoduché, ale zaplacené pokuty nám chodí i ze zahraničí. U členů Evropské unie je to snazší než u jiných států. A na vymáhání máme už vymyšlený postup. Jsme v tomto trochu průkopníci, tak uvidíme, jak se to osvědčí,“ popisuje starosta.

Tisíce přestupků u Lovosic

Přestupky z vysokorychlostních vah na D8 posuzují od dubna Lovosice na Litoměřicku.

„Těch přestupků jsou tisíce, možná až desetitisíce měsíčně. Nejnižší pokuta je devět tisíc a za každou tunu je to dalších devět,“ potvrzuje tajemník městského úřadu František Budský.

Úředníci ale měsíčně zpracují jen tři až čtyři tisíce přestupků. „Protože bychom ve stávajícím počtu úředníků nebyli schopní tuto agendu zpracovávat, tak jsme domluveni, že provozovatel váhy v určité období vypíná a zasílá nám takové množství přestupků, které jsme schopní vyhodnotit,“ upřesňuje tajemník, že měření na D8 je namátkové.

Židlochovice, které vyřizují pokuty za měření na dálnici D2, sice taky hlásí tisíce přetížení měsíčně, vybírají ale jen ty případy, které jsou podle úřadu jasně prokazatelné.

„Nižší počty u nás můžou být dané i tím, že už řidiči o vahách vědí, nebo se dálnici vyhýbají. Taky máme nějakou menší toleranci a řešíme opravdu jen to, kde je přetížení úplně jasné, není to jenom jedna náprava, což může i znamenat, že se náklad na autě někam mírně posunul,“ objasňuje židlochovický starosta přístup radnice k hříšníkům.

Židlochovice mají technologii víc „osahanou“, protože přestupky tam zpracovávají od loňského září, ovšem tehdy na úřad mířily údaje jenom z půlky dálnice. Po opravě už soustava kamer, senzorů a indukčních smyček funguje v obou směrech.

Údaje z vah zastavili hackeři

Úřady teď ale nedostávají aktuální várku přestupků. Je to kvůli nedávnému útoku hackerů na servery Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

„Váhy jako takové zasaženy nebyly, ovšem byly zasaženy centrální servery pro předávání dat. Na zprovoznění předávání přestupků intenzivně pracujeme. Zatím mají obce s rozšířenou působností jistou rezervu přestupků, které byly předány před kybernetickým útokem a které zpracovávají,“ potvrzuje mluvčí silničářů Jan Rýdl.

ŘSD se také společně s ministerstvem dopravy snaží dlouhodobě dohodnout na zprovoznění dalších dvou vysokorychlostních vah na dálnici D35 u Olomouce a D5 u Nýřan u Plzně.

„Vzhledem k tomu, že obce s rozšířenou působností Olomouc a Nýřany se do současnosti nepřipojily k rozhraní pro předávání přestupků, které ředitelství pro tento účel vytvořilo, provedlo ředitelství pokus o doručení prostřednictvím pošty na podatelnu na nosiči DVD,“ říká Rýdl.

Zmíněné úřady jsou k systému dlouhodobě skeptické, zkušenosti ze Židlochovic ale vyvrací obavy o tom, že váhy budou trestat jenom české řidiče nebo že agenda úředníky extrémně zahltí.

Peníze na opravy silnic

Silničáři mezitím s ministerstvem dopravy dál pracují na tom, aby proces zjišťování přestupků pro ostatní zjednodušili.

„Ředitelství ve spolupráci s ministerstvem aktuálně pracuje na zefektivnění zpracování vážních lístků do dokladů o vysokorychlostním kontrolním vážení tak, aby obce s rozšířenou působností byly schopné zpracovat větší množství přestupků co nejvíce automatizovaně neboli strojově,“ potvrzuje Jan Rýdl.

Obce za práci s přestupky dostávají 15 procent z vybraných pokut. Dalších 45 procent získá příslušný kraj a zbylých 40 procent putuje do Státního fondu dopravní infrastruktury. Z peněz se mají platit opravy silnic.