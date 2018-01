Přehled tisku: obhajoba exšéfa Lán placená státem, ne stavbě větrných elektráren a D3 za soukromé peníze

Ve čtvrtečním přehledu tisku se dočtete, že obhajobu bývalého šéfa Lesní správy Lány platí stát. Informují o tom Lidové noviny. Podle deníku Právo pak blokuje ministerstvo vnitra stavbu větrných elektráren. A stavba dálnice D3 by se mohla částečně zaplatit ze soukromých peněz, píše Mladá fronta DNES. Více se dočtete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:25 25. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Větrná elektrárna | Foto: Comstock Images

Mladá fronta DNES

Ministerstvo dopravy chce zařadit stavbu středočeské části dálnice D3 mezi projekty, které je možné financovat s využitím soukromých peněz. Píše v Mladé frontě DNES. Mohlo by jít o náhradní řešení, až za pár let nebude moct Česko tolik čerpat dotace na dopravní infrastrukturu z Evropské unie. V minulosti chtěl stát využít soukromého kapitálu třeba při stavbě silnice jihočeským Borkem a Bošilcem. Úsek se ale nakonec postavil ze státních peněz.

Lidové noviny

Obhajobu bývalého šéfa Lesní správy Lány platí stát. Informují o tom Lidové noviny. Miloše Baláka loni policie obvinila z toho, že zjednával výhodu při soutěži o zadání veřejné zakázky v hodnotě téměř 200 milionů korun. Ta se týkala sanace břehů vodní nádrže Klíčava, která leží v Lánské oboře a kterou spravuje příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky. Balákovi hrozí až deset let vězení. I přes trestní stíhání je stále ředitelem lesní správy. Za Baláka se v minulosti nepřímo postavil jeho nadřízený, hradní kancléř Vratislav Mynář. Poukázal totiž na údajné nesrovnalosti v postupu žalobců při razii loni v červnu.

Hospodářské noviny

Ne všichni obchodníci umožňují platit drobné útraty v řádu korun kartou. A to i přesto, že je to jejich povinnost. Všímají si toho Hospodářské noviny. Zvláště menší obchody nebo restaurace přijímají karty někdy až od vyšších částek. Za transakce kartou totiž obchodník platí provozovatelům terminálu poplatek a u menších nákupů se tak snaží snížit své náklady.

E15

Stát nejspíš bude muset odškodnit některé solárníky. Podle informací deníku E15 už má ministerstvo financí zprávu arbitra, který nejméně jeden nárok výrobců zelené energie považuje za oprávněný. Česká republika vede celkem sedm sporů o zhruba tři miliardy korun kvůli uvalení solární daně, která výrobce od roku 2011 připravila o část zisků z elektráren postavených v roce 2010.

Regionální Deník

Kvůli zvyšujícímu se zájmu o nákupy přes internet se v hlavním městě komplikuje dopravní situace a parkování. Píše o tom regionální Deník. Řešením by mohla být překladiště, proměnlivé jízdní pruhy nebo nákladní kola.

Právo

Ministerstvo obrany zamítlo víc než desetinu žádostí na výstavbu větrných elektráren. Tématu se věnuje deník Právo. Mohly by jim totiž vadit při výhledu radarů. Dalším důvodem odmítavého postoje je i to, že větrníky můžou zasáhnout do vzdušného prostoru určeného pro výcvik vojenského letectva.

Ekonom

Období, kdy bylo možné díky slabé koruně využívat roční smlouvy na firemní auta, pomalu končí. Píše o tom týdeník Ekonom. Leasingové společnosti se totiž vrací k delším, nejčastěji tříletým lhůtám. Po ukončení intervencí centrální banky je mnohem těžší mírně ojetá auta vyvážet do zahraničí. V Německu taky výrazně zesílil odpor vůči naftovým motorům, takže se jich někteří zákazníci zbavují a auta často končí v Česku.